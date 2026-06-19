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Новости Деоккупация территорий
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Украина в мае деоккупировала на 100 км² больше, чем захватила РФ, - Федоров

Украина освободила больше территорий, чем потеряла в мае

Май стал рекордным месяцем по площади деоккупированных украинских территорий. Это свидетельствует о росте эффективности Сил обороны и усилении давления на российские войска.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр обороны Украины Михаил Федоров по итогам заседания в формате "Рамштайн".

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По словам министра, май стал рекордным месяцем за последние годы по объемам освобожденных украинских территорий.

"Мы смогли освободить на 100 км² больше территорий, чем враг сумел захватить. Также у нас выросло количество уничтоженного врага на каждый квадратный километр. Сегодня мы демонстрировали все эти результаты во время заседания в формате "Рамштайн"", - заявил Федоров.

"Окно возможностей" в ближайшие месяцы

Глава Минобороны подчеркнул, что встреча партнеров прошла под лозунгом "Окно возможностей".

"Украина видит это окно на ближайшие месяцы и работает над тем, чтобы создавать новые возможности для принуждения россиян к справедливому миру", - добавил министр.

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Автор: 

деоккупация (849) Федоров Михаил (719)
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Топ комментарии
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Чергові "переможні" реляції від зеленої банди, які немають ніякого підтвердження. DeepStateMAP щоденно фіксує лише "ворог просунувся". Верховний ішак живе ілюзіями після чергової дози та намагається переконати інших.
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19.06.2026 07:41 Ответить
+2
100 км² = 10 км х 10 км.

вся територія Оболонского району 110 км².

але, краще тоді калякати отак: 10 000 гектарів або 100 мільйонів квадратних метрів.
егеш пабєдун міша альбертович.

це, типу конкурс хто більше сподобається зеленій гундосій юдо гниді?
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19.06.2026 07:31 Ответить
+2
Брехня і піар--це те що влада взяла на озброєння в своїх діях АЛЕ ЦЕ НІКОЛИ НЕ ПРИВЕДЕ ДО ПЕРЕМОГИ, ВСЯ ВЛАДА__ЦЕ СУЦІЛЬНІ БРЕХУНИ І ПІАРЩИКИ, Кожний день кацапи просуваються,повільно,але просуваються,кожний день ворог знищує наші міста і села. Меньше потрібно хвалебні оди про себе,а більше справ . Бо красти --ви неперевершенні мастаки
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19.06.2026 08:14 Ответить

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