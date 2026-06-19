Украина в мае деоккупировала на 100 км² больше, чем захватила РФ, - Федоров
Май стал рекордным месяцем по площади деоккупированных украинских территорий. Это свидетельствует о росте эффективности Сил обороны и усилении давления на российские войска.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр обороны Украины Михаил Федоров по итогам заседания в формате "Рамштайн".
По словам министра, май стал рекордным месяцем за последние годы по объемам освобожденных украинских территорий.
"Мы смогли освободить на 100 км² больше территорий, чем враг сумел захватить. Также у нас выросло количество уничтоженного врага на каждый квадратный километр. Сегодня мы демонстрировали все эти результаты во время заседания в формате "Рамштайн"", - заявил Федоров.
"Окно возможностей" в ближайшие месяцы
Глава Минобороны подчеркнул, что встреча партнеров прошла под лозунгом "Окно возможностей".
"Украина видит это окно на ближайшие месяцы и работает над тем, чтобы создавать новые возможности для принуждения россиян к справедливому миру", - добавил министр.
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вся територія Оболонского району 110 км².
але, краще тоді калякати отак: 10 000 гектарів або 100 мільйонів квадратних метрів.
егеш пабєдун міша альбертович.
це, типу конкурс хто більше сподобається зеленій гундосій юдо гниді?