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Новини Деокупація територій
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Україна у травні деокупувала на 100 км² більше, ніж РФ захопила, - Федоров

Україна звільнила більше територій, ніж втратила у травні

Травень став рекордним місяцем за площею деокупованих українських територій. Це свідчить про зростання ефективності Сил оборони та посилення тиску на російські війська.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр оборони України Михайло Федоров за підсумками засідання у форматі "Рамштайн".

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За словами міністра, травень став рекордним місяцем за останні роки за обсягами звільнених українських територій.

"Ми змогли звільнити на 100 км² більше територій, ніж ворог зумів захопити. Також у нас виросла кількість знищеного ворога на кожен квадратний кілометр. Сьогодні ми показували всі ці результати під час засідання у форматі "Рамштайн"", - заявив Федоров.

"Вікно можливостей" у найближчі місяці

Очільник Міноборони наголосив, що зустріч партнерів пройшла під гаслом "Вікно можливостей".

"Україна бачить це вікно на найближчі місяці й працює над тим, щоб створювати нові можливості для примусу росіян до справедливого миру", - додав міністр.

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Автор: 

деокупація (952) Федоров Михайло (1148)
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Топ коментарі
+8
Чергові "переможні" реляції від зеленої банди, які немають ніякого підтвердження. DeepStateMAP щоденно фіксує лише "ворог просунувся". Верховний ішак живе ілюзіями після чергової дози та намагається переконати інших.
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19.06.2026 07:41 Відповісти
+4
100 км² = 10 км х 10 км.

вся територія Оболонского району 110 км².

але, краще тоді калякати отак: 10 000 гектарів або 100 мільйонів квадратних метрів.
егеш пабєдун міша альбертович.

це, типу конкурс хто більше сподобається зеленій гундосій юдо гниді?
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19.06.2026 07:31 Відповісти
+3
ааа.....
то ти з тих, з пабєдунов за два три тижні?
у хлопців з нуля, геть інші настрої!!!!!
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19.06.2026 08:02 Відповісти

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