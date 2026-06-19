Україна у травні деокупувала на 100 км² більше, ніж РФ захопила, - Федоров

Травень став рекордним місяцем за площею деокупованих українських територій. Це свідчить про зростання ефективності Сил оборони та посилення тиску на російські війська.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр оборони України Михайло Федоров за підсумками засідання у форматі "Рамштайн".

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За словами міністра, травень став рекордним місяцем за останні роки за обсягами звільнених українських територій.

"Ми змогли звільнити на 100 км² більше територій, ніж ворог зумів захопити. Також у нас виросла кількість знищеного ворога на кожен квадратний кілометр. Сьогодні ми показували всі ці результати під час засідання у форматі "Рамштайн"", - заявив Федоров.

"Вікно можливостей" у найближчі місяці

Очільник Міноборони наголосив, що зустріч партнерів пройшла під гаслом "Вікно можливостей".

"Україна бачить це вікно на найближчі місяці й працює над тим, щоб створювати нові можливості для примусу росіян до справедливого миру", - додав міністр.

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