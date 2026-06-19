ЕС подтвердил поддержку Украины и усиление давления на Россию - итоги саммита в Брюсселе

Лидеры Европейского Союза по итогам саммита Европейского совета в Брюсселе согласовали совместный документ по Украине, европейской безопасности и обороне. В нем ЕС подтвердил намерение продолжать поддержку Украины и усиливать давление на Россию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном заявлении Евросовета.

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В итоговом документе лидеры ЕС подтвердили "непоколебимую поддержку" независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Европейский Союз будет и впредь оказывать широкую политическую, финансовую, экономическую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украине и её народу в координации с партнёрами и союзниками", - говорится в заявлении.

Ключевые договоренности Евросовета

Среди основных положений саммита:

ЕС приветствует открытие первого переговорного кластера по вступлению Украины и ожидает открытия остальных;

границы Украины не могут изменяться силой, а мир не может определяться без участия Киева;

ЕС поддерживает дипломатические усилия по прекращению войны и готов принимать более активное участие в этом процессе;

Евросоюз готов присоединиться к гарантиям безопасности для Украины, в частности через "коалицию желающих", миссии EUMAM и EUAM, а также мониторинг прекращения огня;

ЕС призвал ускорить поставки средств ПВО, боеприпасов, дронов и ракет;

продолжается подготовка 21-го пакета санкций против России;

осуждена военная поддержка РФ со стороны КНДР, Ирана и Беларуси;

Россию и Беларусь призвали вернуть незаконно вывезенных украинских детей.

Восстановление Украины и безопасность Европы

Особое внимание лидеры уделили восстановлению Украины. ЕС призвал активизировать помощь в энергетике, реконструкции и срочном восстановлении инфраструктуры, включая ремонт защитного укрытия Чернобыльской АЭС.

Также ожидается, что первый транш по кредиту в размере 90 млрд долларов может быть предоставлен до конца июня.

В документе подчеркивается, что в условиях войны России против Украины обороноспособность Европейского Союза должна быть существенно усилена к 2030 году.

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