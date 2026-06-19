ЕС подтвердил поддержку Украины и усиление давления на Россию - итоги саммита в Брюсселе
Лидеры Европейского Союза по итогам саммита Европейского совета в Брюсселе согласовали совместный документ по Украине, европейской безопасности и обороне. В нем ЕС подтвердил намерение продолжать поддержку Украины и усиливать давление на Россию.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном заявлении Евросовета.
В итоговом документе лидеры ЕС подтвердили "непоколебимую поддержку" независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.
"Европейский Союз будет и впредь оказывать широкую политическую, финансовую, экономическую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украине и её народу в координации с партнёрами и союзниками", - говорится в заявлении.
Ключевые договоренности Евросовета
Среди основных положений саммита:
- ЕС приветствует открытие первого переговорного кластера по вступлению Украины и ожидает открытия остальных;
- границы Украины не могут изменяться силой, а мир не может определяться без участия Киева;
- ЕС поддерживает дипломатические усилия по прекращению войны и готов принимать более активное участие в этом процессе;
- Евросоюз готов присоединиться к гарантиям безопасности для Украины, в частности через "коалицию желающих", миссии EUMAM и EUAM, а также мониторинг прекращения огня;
- ЕС призвал ускорить поставки средств ПВО, боеприпасов, дронов и ракет;
- продолжается подготовка 21-го пакета санкций против России;
- осуждена военная поддержка РФ со стороны КНДР, Ирана и Беларуси;
- Россию и Беларусь призвали вернуть незаконно вывезенных украинских детей.
Восстановление Украины и безопасность Европы
Особое внимание лидеры уделили восстановлению Украины. ЕС призвал активизировать помощь в энергетике, реконструкции и срочном восстановлении инфраструктуры, включая ремонт защитного укрытия Чернобыльской АЭС.
Также ожидается, что первый транш по кредиту в размере 90 млрд долларов может быть предоставлен до конца июня.
В документе подчеркивается, что в условиях войны России против Украины обороноспособность Европейского Союза должна быть существенно усилена к 2030 году.
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