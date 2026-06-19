ЄС підтвердив підтримку України та посилення тиску на Росію — підсумки саміту в Брюсселі
Лідери Європейського Союзу за підсумками саміту Європейської ради в Брюсселі погодили спільний документ щодо України, європейської безпеки та оборони. У ньому ЄС підтвердив намір продовжувати підтримку України та посилювати тиск на Росію.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційній заяві Євроради.
У підсумковому документі лідери ЄС підтвердили "непохитну підтримку" незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.
"Європейський Союз продовжуватиме надавати широку політичну, фінансову, економічну, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку Україні та її народу у координації з партнерами та союзниками", — йдеться у заяві.
Ключові домовленості Євроради
Серед основних положень саміту:
- ЄС вітає відкриття першого переговорного кластера щодо вступу України та очікує відкриття решти;
- кордони України не можуть змінюватися силою, а мир не може визначатися без участі Києва;
- ЄС підтримує дипломатичні зусилля щодо завершення війни та готовий брати активнішу участь у процесі;
- Євросоюз готовий долучитися до гарантій безпеки для України, зокрема через "коаліцію охочих", місії EUMAM та EUAM, а також моніторинг припинення вогню;
- ЄС закликав прискорити постачання ППО, боєприпасів, дронів і ракет;
- триває підготовка 21-го пакета санкцій проти Росії;
- засуджено військову підтримку РФ з боку КНДР, Ірану та Білорусі;
- Росію та Білорусь закликали повернути незаконно вивезених українських дітей.
Відновлення України та безпека Європи
Окрему увагу лідери приділили відновленню України. ЄС закликав активізувати допомогу в енергетиці, реконструкції та терміновому відновленні інфраструктури, включно з ремонтом захисного укриття Чорнобильської АЕС.
Також очікується, що перший транш із кредиту обсягом 90 млрд доларів може бути наданий до кінця червня.
У документі наголошується, що в умовах війни Росії проти України обороноздатність Європейського Союзу має бути суттєво посилена до 2030 року.
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