ЄС підтвердив підтримку України та посилення тиску на Росію — підсумки саміту в Брюсселі

Лідери Європейського Союзу за підсумками саміту Європейської ради в Брюсселі погодили спільний документ щодо України, європейської безпеки та оборони. У ньому ЄС підтвердив намір продовжувати підтримку України та посилювати тиск на Росію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційній заяві Євроради.

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У підсумковому документі лідери ЄС підтвердили "непохитну підтримку" незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.

"Європейський Союз продовжуватиме надавати широку політичну, фінансову, економічну, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку Україні та її народу у координації з партнерами та союзниками", — йдеться у заяві.

Ключові домовленості Євроради

Серед основних положень саміту:

ЄС вітає відкриття першого переговорного кластера щодо вступу України та очікує відкриття решти;

кордони України не можуть змінюватися силою, а мир не може визначатися без участі Києва;

ЄС підтримує дипломатичні зусилля щодо завершення війни та готовий брати активнішу участь у процесі;

Євросоюз готовий долучитися до гарантій безпеки для України, зокрема через "коаліцію охочих", місії EUMAM та EUAM, а також моніторинг припинення вогню;

ЄС закликав прискорити постачання ППО, боєприпасів, дронів і ракет;

триває підготовка 21-го пакета санкцій проти Росії;

засуджено військову підтримку РФ з боку КНДР, Ірану та Білорусі;

Росію та Білорусь закликали повернути незаконно вивезених українських дітей.

Відновлення України та безпека Європи

Окрему увагу лідери приділили відновленню України. ЄС закликав активізувати допомогу в енергетиці, реконструкції та терміновому відновленні інфраструктури, включно з ремонтом захисного укриття Чорнобильської АЕС.

Також очікується, що перший транш із кредиту обсягом 90 млрд доларів може бути наданий до кінця червня.

У документі наголошується, що в умовах війни Росії проти України обороноздатність Європейського Союзу має бути суттєво посилена до 2030 року.

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