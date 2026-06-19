Российские удары оставили без света потребителей в шести областях, - "Укрэнерго"
В результате российских атак по состоянию на утро 19 июня новые отключения электроэнергии зафиксированы в шести областях Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает НЭК "Укрэнерго".
По данным компании, без электроснабжения частично остались потребители в Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областях.
В "Укрэнерго" отметили, что там, где позволяет обстановка с безопасностью, уже ведутся аварийно-восстановительные работы.
Также в Украине выросло потребление электроэнергии. По состоянию на 09:30 19 июня оно было на 3,1% выше, чем в то же время предыдущего дня.
Причиной в компании назвали повышение температуры воздуха и более активное использование кондиционеров.
В связи с этим украинцев призвали переносить активное использование электроэнергии на период наиболее эффективной работы солнечных электростанций – с 09:00 до 17:00.
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