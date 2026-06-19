Російські удари залишили без світла споживачів у шести областях, - Укренерго
Унаслідок російських атак станом на ранок 19 червня нові знеструмлення зафіксували у шести областях України.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформують у НЕК "Укренерго".
За даними компанії, без електропостачання частково залишилися споживачі у Харківській, Сумській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях.
В "Укренерго" зазначили, що там, де дозволяє безпекова ситуація, вже тривають аварійно-відновлювальні роботи.
Також в Україні зросло споживання електроенергії. Станом на 09:30 19 червня воно було на 3,1% вищим, ніж у той самий час попереднього дня.
Причиною в компанії назвали підвищення температури повітря та активніше використання кондиціонерів.
У зв'язку з цим українців закликали переносити активне використання електроенергії на період найбільш ефективної роботи сонячних електростанцій – з 09:00 до 17:00.
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