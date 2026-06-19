Зеленский попросил у партнеров газ и топливо на зиму, а также 300 ракет для ПВО

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине потребуется не менее 300 противоракетных ракет для защиты от российских атак в ходе предстоящего отопительного сезона.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в обращении главы государства к участникам заседания Европейского совета.

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По словам Зеленского, Украина стремится завершить войну до зимы 2026 года с помощью дипломатии и усиления давления на Россию. В то же время он подчеркнул, что необходимо готовиться и к сценарию продолжения боевых действий.

Президент отметил, что Украине нужен дополнительный пакет поддержки, который будет включать энергоносители и средства противовоздушной обороны.

"Это должно охватывать энергетический пакет: газ, дизель. Я не знаю, что они разрушат этой зимой или перед зимой. И, конечно, нам нужен пакет из 300 ракет - как минимум 300 ракет, антибаллистических ракет, на 3–4 месяца этих массированных ударов", - сказал Зеленский.

Глава государства призвал партнеров уже сейчас принимать необходимые решения, чтобы Украина успела подготовиться к зимнему периоду.

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