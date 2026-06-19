РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
16360 посетителей онлайн
Новости Помощь Украине от Европы Военная помощь Украине
636 8

Зеленский попросил у партнеров газ и топливо на зиму, а также 300 ракет для ПВО

Президент назвал критические потребности Украины на случай продолжения войны.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине потребуется не менее 300 противоракетных ракет для защиты от российских атак в ходе предстоящего отопительного сезона.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в обращении главы государства к участникам заседания Европейского совета.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По словам Зеленского, Украина стремится завершить войну до зимы 2026 года с помощью дипломатии и усиления давления на Россию. В то же время он подчеркнул, что необходимо готовиться и к сценарию продолжения боевых действий.

Президент отметил, что Украине нужен дополнительный пакет поддержки, который будет включать энергоносители и средства противовоздушной обороны.

"Это должно охватывать энергетический пакет: газ, дизель. Я не знаю, что они разрушат этой зимой или перед зимой. И, конечно, нам нужен пакет из 300 ракет - как минимум 300 ракет, антибаллистических ракет, на 3–4 месяца этих массированных ударов", - сказал Зеленский.

Глава государства призвал партнеров уже сейчас принимать необходимые решения, чтобы Украина успела подготовиться к зимнему периоду.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Европа поддержала инициативу Украины по созданию собственной баллистики, - Зеленский

Автор: 

Газ (10081) Зеленский Владимир (24575) обращение (812) ПВО (3760) подготовка (258) горючее (72)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 