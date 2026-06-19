Зеленський попросив у партнерів газ і пальне на зиму, а також 300 ракет для ППО

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібні щонайменше 300 антибалістичних ракет для захисту від російських атак під час наступного опалювального сезону.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у зверненні глави держави до учасників засідання Європейської ради.

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За словами Зеленського, Україна прагне завершити війну до зими 2026 року за допомогою дипломатії та посилення тиску на Росію. Водночас він наголосив, що необхідно готуватися і до сценарію продовження бойових дій.

Президент зазначив, що Україні потрібен додатковий пакет підтримки, який включатиме енергоносії та засоби протиповітряної оборони.

"Це має охоплювати енергетичний пакет: газ, дизель. Я не знаю, що вони зруйнують цієї зими чи перед зимою. І, звичайно, нам треба пакет із 300 ракет – щонайменше 300 ракет, антибалістичних ракет, на 3–4 місяці цих масованих ударів", – сказав Зеленський.

Глава держави закликав партнерів уже зараз ухвалювати необхідні рішення, щоб Україна встигла підготуватися до зимового періоду.

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