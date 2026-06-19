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Зеленський попросив у партнерів газ і пальне на зиму, а також 300 ракет для ППО

Президент назвав критичні потреби України на випадок продовження війни.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібні щонайменше 300 антибалістичних ракет для захисту від російських атак під час наступного опалювального сезону.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у зверненні глави держави до учасників засідання Європейської ради.

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За словами Зеленського, Україна прагне завершити війну до зими 2026 року за допомогою дипломатії та посилення тиску на Росію. Водночас він наголосив, що необхідно готуватися і до сценарію продовження бойових дій.

Президент зазначив, що Україні потрібен додатковий пакет підтримки, який включатиме енергоносії та засоби протиповітряної оборони.

"Це має охоплювати енергетичний пакет: газ, дизель. Я не знаю, що вони зруйнують цієї зими чи перед зимою. І, звичайно, нам треба пакет із 300 ракет – щонайменше 300 ракет, антибалістичних ракет, на 3–4 місяці цих масованих ударів", – сказав Зеленський.

Глава держави закликав партнерів уже зараз ухвалювати необхідні рішення, щоб Україна встигла підготуватися до зимового періоду.

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Автор: 

газ (10727) Зеленський Володимир (28099) звернення (680) ППО (4199) підготовка (215) пальне (226)
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Топ коментарі
+8
І знову баранчики із залишків 73% будуть прославляти того, хто "їздить і просить для України. Якби не він, то нікому було б просити...". Якби не він, то в нас були б свої ракети і новітні системи ППО і чомусь впевнений, що і не було б повномасштабного нападу, бо який дурень полізе в 40-мільйонну країну, де є свої ракети, своє ППО і потужна армія. А якби ще додали партненри... Не пробував фінансування своїх заводів, щоб виготовляли ракети? Не штілерманів - марафонних героїв і мільтяшних винахідників, а реальних, які виготовляли все це до 2019 року.
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19.06.2026 11:48 Відповісти
+3
так Пуйло ж слабне .. ти ж само тільки що проперділо ...то навіщо щос просити ? ))
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19.06.2026 11:17 Відповісти
+3
та вже проси щоб і двушечки на мацкву вони слали регулярно....як ти робишь
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19.06.2026 11:30 Відповісти

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