Європа підтримала ініціативу України щодо власної балістики, - Зеленський

Європейські партнери підтримали ініціативу України щодо розвитку власних балістичних спроможностей.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві президента України Володимира Зеленського під час спілкування з журналістами, пише Інтерфакс-Україна.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Європа готує новий оборонний напрям

Президент зазначив, що розвиток балістичних можливостей є актуальним питанням для Європи. За його словами, ця ініціатива була запропонована Україною і тепер реалізується разом із партнерами.

"Європа побудує свою балістику, це актуальне питання. Україна не здається, тому ми точно це дотиснемо. Це наша ініціатива, тепер разом з партнерами", – сказав Зеленський.

Він уточнив, що питання оборонних спроможностей обговорювали під час засідання Ради Україна-ЄС у Брюсселі. За його словами, це була найдовша зустріч у такому форматі за участю України.

Читайте: Зеленський: Путін боїться повернення армії і не хоче миру

Підтримка України та безпекові сигнали

Президент повідомив, що партнери підтвердили готовність і надалі підтримувати Україну. Зокрема, йдеться про зміцнення протиповітряної оборони та фінансування українського війська.

Він наголосив на потребі додаткових коштів для контрактів військовослужбовців і зазначив, що союзники позитивно це сприйняли.

"Головні висновки всіх партнерів – Україна сильна, всі це визнають", – додав президент.

Окремо Зеленський закликав громадян не ігнорувати укриття під час можливих масованих атак.

"Користуйтесь, будь ласка, укриттями. Я вас дуже прошу. Дуже", – наголосив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС вперше погодив санкції проти Росії одразу на рік, - ЗМІ