Европа поддержала инициативу Украины по созданию собственной баллистической программы, – Зеленский
Европейские партнеры поддержали инициативу Украины по развитию собственного потенциала в области баллистических ракет.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении президента Украины Владимира Зеленского во время общения с журналистами, пишет "Интерфакс-Украина".
Европа готовит новое оборонное направление
Президент отметил, что развитие баллистических возможностей является актуальным вопросом для Европы. По его словам, эта инициатива была предложена Украиной и теперь реализуется совместно с партнерами.
"Европа создаст свою баллистическую систему, это актуальный вопрос. Украина не сдается, поэтому мы точно доведем это до конца. Это наша инициатива, теперь совместно с партнерами", - сказал Зеленский.
Он уточнил, что вопрос оборонных возможностей обсуждался во время заседания Совета Украина-ЕС в Брюсселе. По его словам, это была самая длительная встреча в таком формате с участием Украины.
Поддержка Украины и сигналы о безопасности
Президент сообщил, что партнеры подтвердили готовность и в дальнейшем поддерживать Украину. В частности, речь идет об укреплении противовоздушной обороны и финансировании украинской армии.
Он подчеркнул необходимость дополнительных средств для контрактов военнослужащих и отметил, что союзники положительно это восприняли.
"Главные выводы всех партнеров - Украина сильна, все это признают", - добавил президент.
Отдельно Зеленский призвал граждан не игнорировать укрытия во время возможных массированных атак.
"Пожалуйста, пользуйтесь укрытиями. Я вас очень прошу. Очень", - подчеркнул он.
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Після початку російської агресії у 2014 році та з огляду на обмеження застарілих комплексів «Точка-У», відновлення власного ракетного виробництва стало одним із головних оборонних пріоритетів.
Найважливіші проєкти та розробки у сфері балістичного озброєння того періоду:
1. ОТРК «Сапсан» / «Грім-2»
Це найвідоміший український проєкт ******** короткострокової балістичної ракети, розробкою якої займалося КБ «Південне» (м. Дніпро).
Історія та фінансування: Проєкт фактично закрили за часів Януковича у 2013 році, але у 2015 році роботи відновили. Оскільки державне фінансування було обмеженим, КБ «Південне» залучило іноземного інвестора - Саудівську Аравію. Для експорту комплекс отримав назву «Грім-2» (з обмеженою дальністю до 280 км), а для потреб ЗСУ розроблялася модифікація «Сапсан» (із дальністю до 500 км). Прогрес (2016-2018): У 2016 році було офіційно оголошено, що проєкт перейшов у стадію виготовлення реальних прототипів. Наприкінці 2017 - на початку 2018 року пройшли успішні стендові випробування ракетного двигуна для «Грім-2». У серпні 2018 року готовий макет самохідної пускової установки ОТРК відкрито продемонстрували на військовому параді в Києві до Дня Незалежності. 2. Комплекс «Вільха» та «Вільха-М»
Хоча «Вільха» (розробка КБ «Луч») технічно є важкою реактивною системою залпового вогню (РСЗВ), її 300-мм снаряди летять за балістичною траєкторією і мають повноцінну систему керування та коригування в польоті за допомогою мікрооснащених газодинамічних двигунів.
Проєкт стартував у 2014-2015 роках за рішенням РНБО. Перші успішні випробувальні пуски відбулися у 2016 році. У 2018 році комплекс «Вільха» успішно пройшов державні випробування і був прийнятий на озброєння ЗСУ, після чого почалося його серійне виробництво. Контекст і виклики
Розробка балістичної зброї в ті роки відбувалася в умовах дії міжнародного Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (ДРСМД), який обмежував створення наземних балістичних ракет дальністю від 500 до 5500 км. Тільки після фактичного розпаду цього договору на початку 2019 року Україна офіційно оголосила, що тепер має право розробляти потужнішу ракетну зброю без обмежень по дальності.
Паралельно з цим велася розробка іншого важливого, але вже крилатого (а не балістичного) ракетного комплексу «Нептун», перші льотні випробування якого також пройшли у 2018-2019 роках.
Таким чином, саме в період 2014-2019 років було закладено технічну та виробничу базу для ******** української ракетної програми.
Лохам та баранам з вівцями зайде.
Цікавий відсоток лохов, баранів та вівець.