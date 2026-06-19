Европа поддержала инициативу Украины по созданию собственной баллистической программы, – Зеленский

Европейские партнеры поддержали инициативу Украины по развитию собственного потенциала в области баллистических ракет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении президента Украины Владимира Зеленского во время общения с журналистами, пишет "Интерфакс-Украина".

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Европа готовит новое оборонное направление

Президент отметил, что развитие баллистических возможностей является актуальным вопросом для Европы. По его словам, эта инициатива была предложена Украиной и теперь реализуется совместно с партнерами.

"Европа создаст свою баллистическую систему, это актуальный вопрос. Украина не сдается, поэтому мы точно доведем это до конца. Это наша инициатива, теперь совместно с партнерами", - сказал Зеленский.

Он уточнил, что вопрос оборонных возможностей обсуждался во время заседания Совета Украина-ЕС в Брюсселе. По его словам, это была самая длительная встреча в таком формате с участием Украины.

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Поддержка Украины и сигналы о безопасности

Президент сообщил, что партнеры подтвердили готовность и в дальнейшем поддерживать Украину. В частности, речь идет об укреплении противовоздушной обороны и финансировании украинской армии.

Он подчеркнул необходимость дополнительных средств для контрактов военнослужащих и отметил, что союзники положительно это восприняли.

"Главные выводы всех партнеров - Украина сильна, все это признают", - добавил президент.

Отдельно Зеленский призвал граждан не игнорировать укрытия во время возможных массированных атак.

"Пожалуйста, пользуйтесь укрытиями. Я вас очень прошу. Очень", - подчеркнул он.

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