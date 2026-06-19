Зеленский: Путин боится возвращения армии и не хочет мира

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин не заинтересован в прекращении войны и боится возвращения российских военных домой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил во время общения с журналистами.

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Почему Путин не хочет окончания войны

Зеленский подчеркнул, что заявления Кремля о мире не соответствуют реальности.

"Путин не хочет останавливаться, и все его разговоры о том, что он хочет мира, - все это ложь", - сказал президент.

По его словам, одной из причин является страх российского руководства перед возвращением военных домой.

"Безусловно, Путин боится возвращения своей армии домой. Поэтому он так боится конца войны без переговоров", - отметил Зеленский.

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Переговоры и роль санкций

Президент подчеркнул, что Украина готова к переговорам с Россией, но в то же время необходимо усиливать давление на Москву.

Он заявил, что Европа должна вводить более жесткие санкции, в частности, без исключений в отношении конфискации российских активов и поддержки Украины.

Также Зеленский выразил убеждение, что без надежных гарантий безопасности Россия может вновь прибегнуть к агрессии в будущем.

Отдельно он отметил, что целью Путина по-прежнему является восстановление влияния, подобного советскому.

Президент добавил, что Украина уже является одной из сильнейших армий в евроатлантическом пространстве и нужна НАТО как полноправный член Альянса.

Напомним, ранее Зеленский заявлял о готовности лидера США Дональда Трампа оказывать давление на Россию ради приближения мира.

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