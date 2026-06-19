Зеленський: Путін боїться повернення армії і не хоче миру

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін не зацікавлений у припиненні війни та боїться повернення російських військових додому.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив під час спілкування з журналістами.

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Чому Путін не хоче завершення війни

Зеленський наголосив, що заяви Кремля про мир не відповідають реальності.

"Путін не хоче зупинятись, і всі його розмови про те, що він хоче миру – все брехня", – сказав президент.

За його словами, однією з причин є страх російського керівництва перед поверненням військових додому.

"Безумовно, Путін боїться повернення своєї армії додому. Тому він так боїться кінця війни без перемовин", – зазначив Зеленський.

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Переговори та роль санкцій

Президент підкреслив, що Україна готова до переговорів з Росією, але водночас необхідно посилювати тиск на Москву.

Він заявив, що Європа має запроваджувати сильніші санкції, зокрема без винятків щодо конфіскації російських активів і підтримки України.

Також Зеленський висловив переконання, що без надійних гарантій безпеки Росія може знову вдатися до агресії в майбутньому.

Окремо він зазначив, що метою Путіна залишається відновлення впливу, подібного до радянського.

Президент додав, що Україна вже є однією з найсильніших армій у євроатлантичному просторі та потрібна НАТО як повноправний член Альянсу.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявляв про готовність лідера США Дональда Трампа тиснути на Росію задля наближення миру.

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