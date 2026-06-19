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Зеленський: Путін боїться повернення армії і не хоче миру

Зеленський висловився про Путіна і Росію

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін не зацікавлений у припиненні війни та боїться повернення російських військових додому.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив під час спілкування з журналістами.

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Чому Путін не хоче завершення війни

Зеленський наголосив, що заяви Кремля про мир не відповідають реальності.

"Путін не хоче зупинятись, і всі його розмови про те, що він хоче миру – все брехня", – сказав президент.

За його словами, однією з причин є страх російського керівництва перед поверненням військових додому.

"Безумовно, Путін боїться повернення своєї армії додому. Тому він так боїться кінця війни без перемовин", – зазначив Зеленський.

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Переговори та роль санкцій

Президент підкреслив, що Україна готова до переговорів з Росією, але водночас необхідно посилювати тиск на Москву.

Він заявив, що Європа має запроваджувати сильніші санкції, зокрема без винятків щодо конфіскації російських активів і підтримки України.

Також Зеленський висловив переконання, що без надійних гарантій безпеки Росія може знову вдатися до агресії в майбутньому.

Окремо він зазначив, що метою Путіна залишається відновлення впливу, подібного до радянського.

Президент додав, що Україна вже є однією з найсильніших армій у євроатлантичному просторі та потрібна НАТО як повноправний член Альянсу.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявляв про готовність лідера США Дональда Трампа тиснути на Росію задля наближення миру.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія щомісяця втрачає 30 тисяч солдатів убитими та важкопораненими, - Зеленський

Автор: 

війна (1651) Зеленський Володимир (28099) путін володимир (25507) росія (70513)
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Топ коментарі
+7
Можна подумати , що Найвеличніший дуже хоче миру та початку розбірок - а як так сталося , що за перший тиждень війни Путло Погане зайняло половину Півдня без боїв та ще й оточило Маріуполь , за три дні з комфортом та вітерцем проїхавшись на бронетехніці по дорогам "великого будівництва" с заходу на схід 300 км від Чонгару!
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19.06.2026 00:19 Відповісти
+2
Ніяк абсолютно він не буде виправдовуватися перед своїм плєбсом, бо давно наклав на нього велику купу гівна. Він прямо бреше кацапам як все добре в країні і есвео іде по плану. Нещодавно збрехав, що в кацапів є аналог старлінків. путін боїться припиняти війну, бо тоді в Україні будуть вибори і в їх результаті виберуть ще більш незручного президента ніж ЗЕ, який призначить адекватного ГК ЗСУ і вийде на границі 91-го року і навіть далі. Ось чого боїться пуйло...
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19.06.2026 00:24 Відповісти
+1
Якщо викрасти з парижу єлізавєту кривоногих в Україну то обстрілів більше не буде.
Свою доньку воно ракетами довбити не буде.
Те ж стосується дітей лаврова, піськова і т.д.
Діти кремлядей це найкраще ппо ❗️
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19.06.2026 00:15 Відповісти

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