Зеленський: Путін боїться повернення армії і не хоче миру
Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін не зацікавлений у припиненні війни та боїться повернення російських військових додому.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив під час спілкування з журналістами.
Чому Путін не хоче завершення війни
Зеленський наголосив, що заяви Кремля про мир не відповідають реальності.
"Путін не хоче зупинятись, і всі його розмови про те, що він хоче миру – все брехня", – сказав президент.
За його словами, однією з причин є страх російського керівництва перед поверненням військових додому.
"Безумовно, Путін боїться повернення своєї армії додому. Тому він так боїться кінця війни без перемовин", – зазначив Зеленський.
Переговори та роль санкцій
Президент підкреслив, що Україна готова до переговорів з Росією, але водночас необхідно посилювати тиск на Москву.
Він заявив, що Європа має запроваджувати сильніші санкції, зокрема без винятків щодо конфіскації російських активів і підтримки України.
Також Зеленський висловив переконання, що без надійних гарантій безпеки Росія може знову вдатися до агресії в майбутньому.
Окремо він зазначив, що метою Путіна залишається відновлення впливу, подібного до радянського.
Президент додав, що Україна вже є однією з найсильніших армій у євроатлантичному просторі та потрібна НАТО як повноправний член Альянсу.
Нагадаємо, раніше Зеленський заявляв про готовність лідера США Дональда Трампа тиснути на Росію задля наближення миру.
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Свою доньку воно ракетами довбити не буде.
Те ж стосується дітей лаврова, піськова і т.д.
Діти кремлядей це найкраще ппо ❗️