Зеленський і Фіцо обговорили євроінтеграцію України та дипломатичні зусилля заради миру

У Брюсселі президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо.

Про це він повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі зустрічі

Глава держави розповів Фіцо про дипломатичні зусилля для досягнення миру. Також сторони обговорили результати саміту Групи семи, який відбувся в Евіані.

Зеленський подякував Словаччині за підтримку європейської інтеграції України та відкриття першого переговорного кластера. Наша країна готова до відкриття решти кластерів і розраховує на прогрес найближчим часом, наголосив він.

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Співпраця країн та запрошення для Фіцо

Лідери відзначили важливість гуманітарної допомоги Україні з боку Словаччини, зокрема постачання медичного обладнання для однієї з лікарень Вінниччини.

Особлива увага – взаємовигідній співпраці в енергетичній сфері, зокрема розбудові прикордонної інфраструктури.

Україна та Словаччина також обговорили проведення чергового раунду міжурядових українсько-словацьких консультацій. Зеленський запросив Фіцо приїхати в Україну з візитом.

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