Зеленський і Фіцо обговорили євроінтеграцію України та дипломатичні зусилля заради миру
У Брюсселі президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо.
Про це він повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
Деталі зустрічі
Глава держави розповів Фіцо про дипломатичні зусилля для досягнення миру. Також сторони обговорили результати саміту Групи семи, який відбувся в Евіані.
Зеленський подякував Словаччині за підтримку європейської інтеграції України та відкриття першого переговорного кластера. Наша країна готова до відкриття решти кластерів і розраховує на прогрес найближчим часом, наголосив він.
Співпраця країн та запрошення для Фіцо
Лідери відзначили важливість гуманітарної допомоги Україні з боку Словаччини, зокрема постачання медичного обладнання для однієї з лікарень Вінниччини.
- Особлива увага – взаємовигідній співпраці в енергетичній сфері, зокрема розбудові прикордонної інфраструктури.
Україна та Словаччина також обговорили проведення чергового раунду міжурядових українсько-словацьких консультацій. Зеленський запросив Фіцо приїхати в Україну з візитом.
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