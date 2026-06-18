Зеленский и Фицо обсудили евроинтеграцию Украины и дипломатические усилия во имя мира
В Брюсселе президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.
Об этом он сообщил в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.
Подробности встречи
Глава государства рассказал Фицо о дипломатических усилиях по достижению мира. Также стороны обсудили итоги саммита "Группы семи", который состоялся в Эвиане.
Зеленский поблагодарил Словакию за поддержку европейской интеграции Украины и открытие первого переговорного кластера. Наша страна готова к открытию остальных кластеров и рассчитывает на прогресс в ближайшее время, подчеркнул он.
Сотрудничество стран и приглашение для Фицо
Лидеры отметили важность гуманитарной помощи Украине со стороны Словакии, в частности поставки медицинского оборудования для одной из больниц Винницкой области.
- Особое внимание уделяется взаимовыгодному сотрудничеству в энергетической сфере, в частности развитию приграничной инфраструктуры.
Украина и Словакия также обсудили проведение очередного раунда межправительственных украинско-словацких консультаций. Зеленский пригласил Фицо приехать в Украину с визитом.
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