ЄС вперше погодив санкції проти Росії одразу на рік, - ЗМІ

У Брюсселі лідери Європейського Союзу погодили продовження секторальних санкцій проти Росії на 12 місяців.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у коментарі речника президента Європейської ради Антоніу Кошти для "Укрінформу".

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Рішення без прецеденту

За словами речника, всі 27 лідерів ЄС підтримали відповідні висновки засідання Євроради. Вони погодилися продовжити секторальні санкції проти Росії на рік замість звичних шести місяців.

Таке рішення ухвалено вперше.

Читайте: Вступ до ЄС: Угорщина висловила сумніви щодо швидкого відкриття решти кластерів з Україною

Формальність ще попереду

Речник уточнив, що наразі йдеться про політичну домовленість. Остаточне рішення має ухвалити Рада ЄС.

"Йдеться про погодження на політичному рівні, адже формальне рішення має бути прийняте на рівні Ради ЄС", - пояснив він.

Як відомо, засідання Європейської ради проходить у Брюсселі. На нього був запрошений Президент України Володимир Зеленський.