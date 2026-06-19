РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
17031 посетитель онлайн
Новости Санкции ЕС против России
1 187 2

ЕС впервые согласовал санкции против России сразу на год, - СМИ

Санкции против РФ

В Брюсселе лидеры Европейского Союза согласовали продление секторальных санкций против России на 12 месяцев.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в комментарии пресс-секретаря президента Европейского совета Антониу Кошты для "Укринформа".

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Решение без прецедента

По словам пресс-секретаря, все 27 лидеров ЕС поддержали соответствующие выводы заседания Евросовета. Они согласились продлить секторальные санкции против России на год вместо привычных шести месяцев.

Такое решение принято впервые.

Читайте: Вступление в ЕС: Венгрия выразила сомнения относительно скорого открытия остальных кластеров с Украиной

Формальность еще впереди

Пресс-секретарь уточнил, что пока речь идет о политической договоренности. Окончательное решение должен принять Совет ЕС.

"Речь идет о согласовании на политическом уровне, ведь формальное решение должно быть принято на уровне Совета ЕС", - пояснил он.

Как известно, заседание Европейского совета проходит в Брюсселе. На него был приглашен президент Украины Владимир Зеленский.

Автор: 

Зеленский Владимир (24575) россия (97976) санкции (12079) Евросоюз (18237) война в Украине (8496)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 