ЕС впервые согласовал санкции против России сразу на год, - СМИ

В Брюсселе лидеры Европейского Союза согласовали продление секторальных санкций против России на 12 месяцев.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в комментарии пресс-секретаря президента Европейского совета Антониу Кошты для "Укринформа".

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Решение без прецедента

По словам пресс-секретаря, все 27 лидеров ЕС поддержали соответствующие выводы заседания Евросовета. Они согласились продлить секторальные санкции против России на год вместо привычных шести месяцев.

Такое решение принято впервые.

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Формальность еще впереди

Пресс-секретарь уточнил, что пока речь идет о политической договоренности. Окончательное решение должен принять Совет ЕС.

"Речь идет о согласовании на политическом уровне, ведь формальное решение должно быть принято на уровне Совета ЕС", - пояснил он.

Как известно, заседание Европейского совета проходит в Брюсселе. На него был приглашен президент Украины Владимир Зеленский.