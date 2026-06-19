Россияне нанесли удар по школе и дому культуры на Черниговщине, - ОВА
За последние сутки российские войска атаковали приграничные населенные пункты Черниговской области с помощью ударных беспилотников.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в соцсетях глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус.
В Новгород-Северской громаде вражеский беспилотник попал в здание школы. В результате атаки повреждены фасад, окна и двери учебного заведения.
В Семеновке в результате ударов FPV-дронов повреждены крыши городского дома культуры и хозяйственного здания.
Также в одном из сел Черниговского района в результате падения обломков беспилотника были выбиты окна в жилом доме.
В Корюковском районе после атаки загорелась сухая растительность.
По словам Чауса, в течение суток российские войска также атаковали энергетические объекты на территории области.
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