Росіяни вдарили по школі та будинку культури на Чернігівщині, - ОВА

Російські війська протягом минулої доби атакували прикордонні громади Чернігівщини ударними безпілотниками.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповів в соцмережах начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

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У Новгород-Сіверській громаді ворожий безпілотник влучив у будівлю школи. Унаслідок атаки пошкоджено фасад, вікна та двері навчального закладу.

У Семенівці через удари FPV-дронів пошкоджено дахи міського будинку культури та господарської будівлі.

Також в одному із сіл Чернігівського району через падіння уламків безпілотника вибило вікна у житловому будинку.

У Корюківському районі після атаки загорілася суха рослинність.

За словами Чауса, протягом доби російські війська також атакували енергетичні об'єкти на території області.

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