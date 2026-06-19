Росіяни вдарили по школі та будинку культури на Чернігівщині, - ОВА
Російські війська протягом минулої доби атакували прикордонні громади Чернігівщини ударними безпілотниками.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповів в соцмережах начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.
У Новгород-Сіверській громаді ворожий безпілотник влучив у будівлю школи. Унаслідок атаки пошкоджено фасад, вікна та двері навчального закладу.
У Семенівці через удари FPV-дронів пошкоджено дахи міського будинку культури та господарської будівлі.
Також в одному із сіл Чернігівського району через падіння уламків безпілотника вибило вікна у житловому будинку.
У Корюківському районі після атаки загорілася суха рослинність.
За словами Чауса, протягом доби російські війська також атакували енергетичні об'єкти на території області.
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