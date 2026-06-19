Новый посол Украины Брусило официально приступил к работе в Италии

Новый посол Украины в Италии Игорь Брусило официально приступил к выполнению своих дипломатических обязанностей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом дипломат написал на своей странице в социальной сети X.

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В пятницу Брусило вручил верительные грамоты президенту Италии Серджо Маттарелле, после чего официально приступил к исполнению обязанностей посла.

В своем сообщении он поблагодарил Италию и ее граждан за поддержку Украины с начала полномасштабного российского вторжения.

Также дипломат заявил о намерении развивать сотрудничество между Украиной и Италией и укреплять двусторонние отношения.

Напомним, 3 марта президент Владимир Зеленский назначил Игоря Брусило послом Украины в Италии. До этого он занимал должность заместителя руководителя Офиса президента.

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