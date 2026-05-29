Украина готовит замену послов в ряде государств, - Сибига
Глава МИД Андрей Сибига сообщил о подготовке летнего совещания послов и кадровых ротациях в дипломатическом корпусе по поручению президента.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Мы готовим совещание послов летом, есть поручение президента внести кандидатуры для заполнения вакантных должностей послов, а также замены послов в ряде государств, чтобы получить новую динамику и изменить парадигму в отношениях с этими странами", – сказал он
Сибига подчеркнул, что "самый большой вызов всегда – это кадровый", поэтому продолжается поиск кандидатур.
Что предшествовало?
18 мая президент Владимир Зеленский провел совещание с правительственными чиновниками и парламентариями по "кадровым вопросам, требующим решения".
Там нескінченний резерв послиць.
Одні випускники окадеміїмішіпоплавсько змінять інших?
А послиці у Болгарії знайдуть достойну заміну?