Украина готовит замену послов в ряде государств, - Сибига

Глава МИД Андрей Сибига сообщил о подготовке летнего совещания послов и кадровых ротациях в дипломатическом корпусе по поручению президента.

"Мы готовим совещание послов летом, есть поручение президента внести кандидатуры для заполнения вакантных должностей послов, а также замены послов в ряде государств, чтобы получить новую динамику и изменить парадигму в отношениях с этими странами", – сказал он

Сибига подчеркнул, что "самый большой вызов всегда – это кадровый", поэтому продолжается поиск кандидатур.

Что предшествовало?

18 мая президент Владимир Зеленский провел совещание с правительственными чиновниками и парламентариями по "кадровым вопросам, требующим решения".

