Україна готує заміни послів у низці держав, - Сибіга
Глава МЗС Андрій Сибіга повідомив про підготовку літньої наради послів та кадрові ротації у дипломатичному корпусі за дорученням президента.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Ми готуємо нараду послів влітку, є доручення президента внести кандидатури для заповнення вакантних посад послів, а також заміни послів в низці держав, аби отримати нову динаміку і змінювати парадигму відносно з цими країнами", – сказав він
Сибіга наголосив, що "найбільший виклик завжди – це кадровий", тому триває пошук кандидатур.
Що передувало?
18 травня президент Володимир Зеленський провів нараду з урядовцями та парламентарями щодо "кадрових питань, які потребують вирішення".
Там нескінченний резерв послиць.
Одні випускники окадеміїмішіпоплавсько змінять інших?
А послиці у Болгарії знайдуть достойну заміну?