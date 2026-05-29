Україна готує заміни послів у низці держав, - Сибіга

Глава МЗС Андрій Сибіга повідомив про підготовку літньої наради послів та кадрові ротації у дипломатичному корпусі за дорученням президента.

"Ми готуємо нараду послів влітку, є доручення президента внести кандидатури для заповнення вакантних посад послів, а також заміни послів в низці держав, аби отримати нову динаміку і змінювати парадигму відносно з цими країнами", – сказав він

Сибіга наголосив, що "найбільший виклик завжди – це кадровий", тому триває пошук кандидатур.

Що передувало?

18 травня президент Володимир Зеленський провів нараду з урядовцями та парламентарями щодо "кадрових питань, які потребують вирішення".

