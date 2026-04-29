УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8632 відвідувача онлайн
Новини Кадрові зміни в посольствах
600 0

Новим послом ФРН в Україні стане високопоставлений дипломат НАТО, - ЗМІ

Борис Руге очолить німецьку дипмісію в Україні

Заступник генерального секретаря НАТО з політичних питань та політики безпеки Борис Руге може стати новим послом Німеччини в Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє Der Spiegel з посиланням на урядові джерела.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Хто такий Борис Руге

64-річний дипломат має значний міжнародний досвід. Він працює у структурах НАТО, де відповідає за політичні питання, зокрема:

  •  партнерство з Україною;
  •  політику щодо Росії;
  • розширення Альянсу; 
  • контроль над озброєннями та нерозповсюдження.

До роботи в Альянсі Руге обіймав низку важливих посад:

  •  був заступником голови Мюнхенської конференції з безпеки;
  • працював послом Німеччини у США;
  •  очолював дипломатичну місію в Саудівській Аравії.

Також під час операції в Косово він працював у штаб-квартирі НАТО та був радником командування Альянсу.

Читайте: Зеленський призначив посла в Іспанії Юлію Соколовську послом в Андоррі за сумісництвом

Коли відбудеться призначення

За даними джерел, остаточне схвалення Кабінету міністрів Німеччини є формальністю і має відбутися найближчим часом.

Посада посла в Києві стала вакантною після того, як попередній посол Гайко Томс був переведений до Іспанії. Він очолював дипмісію в Україні лише з літа 2025 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський призначив Ігоря Брусила послом України в Італії

Що ще планує Берлін

Паралельно Німеччина планує посилити свою військову присутність у дипломатичній місії в Україні.

Зокрема, йдеться про розширення штату військового аташе. Про такі наміри заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус після переговорів з українською стороною.

Крім того, уряд ФРН має намір активніше залучати німецький бізнес до інвестицій в український оборонний сектор та створення спільних підприємств.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський призначив екснардепку Заліщук послом України у Швеції

Німеччина (7988) НАТО (7128) посол (1127) Україна (7122)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 