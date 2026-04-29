Новим послом ФРН в Україні стане високопоставлений дипломат НАТО, - ЗМІ
Заступник генерального секретаря НАТО з політичних питань та політики безпеки Борис Руге може стати новим послом Німеччини в Україні.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє Der Spiegel з посиланням на урядові джерела.
Хто такий Борис Руге
64-річний дипломат має значний міжнародний досвід. Він працює у структурах НАТО, де відповідає за політичні питання, зокрема:
- партнерство з Україною;
- політику щодо Росії;
- розширення Альянсу;
- контроль над озброєннями та нерозповсюдження.
До роботи в Альянсі Руге обіймав низку важливих посад:
- був заступником голови Мюнхенської конференції з безпеки;
- працював послом Німеччини у США;
- очолював дипломатичну місію в Саудівській Аравії.
Також під час операції в Косово він працював у штаб-квартирі НАТО та був радником командування Альянсу.
Коли відбудеться призначення
За даними джерел, остаточне схвалення Кабінету міністрів Німеччини є формальністю і має відбутися найближчим часом.
Посада посла в Києві стала вакантною після того, як попередній посол Гайко Томс був переведений до Іспанії. Він очолював дипмісію в Україні лише з літа 2025 року.
Що ще планує Берлін
Паралельно Німеччина планує посилити свою військову присутність у дипломатичній місії в Україні.
Зокрема, йдеться про розширення штату військового аташе. Про такі наміри заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус після переговорів з українською стороною.
Крім того, уряд ФРН має намір активніше залучати німецький бізнес до інвестицій в український оборонний сектор та створення спільних підприємств.
