Новим послом ФРН в Україні стане високопоставлений дипломат НАТО, - ЗМІ

Заступник генерального секретаря НАТО з політичних питань та політики безпеки Борис Руге може стати новим послом Німеччини в Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє Der Spiegel з посиланням на урядові джерела.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Хто такий Борис Руге

64-річний дипломат має значний міжнародний досвід. Він працює у структурах НАТО, де відповідає за політичні питання, зокрема:

партнерство з Україною;

політику щодо Росії;

розширення Альянсу;

контроль над озброєннями та нерозповсюдження.

До роботи в Альянсі Руге обіймав низку важливих посад:

був заступником голови Мюнхенської конференції з безпеки;

працював послом Німеччини у США;

очолював дипломатичну місію в Саудівській Аравії.

Також під час операції в Косово він працював у штаб-квартирі НАТО та був радником командування Альянсу.

Коли відбудеться призначення

За даними джерел, остаточне схвалення Кабінету міністрів Німеччини є формальністю і має відбутися найближчим часом.

Посада посла в Києві стала вакантною після того, як попередній посол Гайко Томс був переведений до Іспанії. Він очолював дипмісію в Україні лише з літа 2025 року.

Що ще планує Берлін

Паралельно Німеччина планує посилити свою військову присутність у дипломатичній місії в Україні.

Зокрема, йдеться про розширення штату військового аташе. Про такі наміри заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус після переговорів з українською стороною.

Крім того, уряд ФРН має намір активніше залучати німецький бізнес до інвестицій в український оборонний сектор та створення спільних підприємств.

