Зеленський призначив екснардепку Заліщук послом України у Швеції
Президент Володимир Зеленський призначив громадську активістку та колишню народну депутатку VIII скликання Світлану Заліщук послом України у Швеції.
Про це йдеться в указі глави держави № 556/2025, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначимо, що Світлана Заліщук — народна депутатка VIII скликання, обрана у 2014 році від партії "Блок Петра Порошенка". Була радницею прем’єр-міністра Олексія Гончарука з питань зовнішньої політики.
Із 2002 по 2004 рік також працювала журналісткою та редакторкою в ТОВ "Перспектива ТБ".
Вона очолювала підкомітет з питань євроатлантичного співробітництва та євроінтеграції комітету Верховної Ради у закордонних справах.
Заліщук була співзасновницею та координаторкою руху "ЧЕСНО", а також засновницею журналістського руху "Стоп цензурі!".
Заліщук добре знайома зі Швецією та має відзнаку МЗС країни.
До цього п’ять років посаду посла України у Швеції обіймав Андрій Плахотнюк.
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З 2019 року Заліщук стала відданим сектантом ОП та отого маленького, що суєтиться біля Єрмака і щось там сипить.
Розпочався КОВІД19
Вакцину не купили
В лікарнях багато важких хворих.
Під час кризи, яка продовжквалас приблизно тиждень,
хворому на добу потрібно як мінімум 4-6 балонів кисню
При попередниках зарядка киснем балона коштувала 86,00 грн.
Клоуни вздрюючили ціну до 3890,00 грн за балон. Хто не заплатив- здох.
В великих містах кисень купила влада. В провінції кожен рятувався як міг.