Зеленський призначив екснардепку Заліщук послом України у Швеції

Президент Володимир Зеленський призначив громадську активістку та колишню народну депутатку VIII скликання Світлану Заліщук послом України у Швеції.

Про це йдеться в указі глави держави № 556/2025, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначимо, що Світлана Заліщук — народна депутатка VIII скликання, обрана у 2014 році від партії "Блок Петра Порошенка". Була радницею прем’єр-міністра Олексія Гончарука з питань зовнішньої політики.

Із 2002 по 2004 рік також працювала журналісткою та редакторкою в ТОВ "Перспектива ТБ".

Вона очолювала підкомітет з питань євроатлантичного співробітництва та євроінтеграції комітету Верховної Ради у закордонних справах.

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Заліщук була співзасновницею та координаторкою руху "ЧЕСНО", а також засновницею журналістського руху "Стоп цензурі!".

Заліщук добре знайома зі Швецією та має відзнаку МЗС країни.

До цього п’ять років посаду посла України у Швеції обіймав Андрій Плахотнюк.

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