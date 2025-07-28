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Зеленський призначив екснардепку Заліщук послом України у Швеції

Світлана Заліщук стала новим послом України у Швеції

Президент Володимир Зеленський призначив громадську активістку та колишню народну депутатку VIII скликання Світлану Заліщук послом України у Швеції.

Про це йдеться в указі глави держави № 556/2025, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначимо, що Світлана Заліщук — народна депутатка VIII скликання, обрана у 2014 році від партії "Блок Петра Порошенка". Була радницею прем’єр-міністра Олексія Гончарука з питань зовнішньої політики.

Із 2002 по 2004 рік також працювала журналісткою та редакторкою в ТОВ "Перспектива ТБ".

Вона очолювала підкомітет з питань євроатлантичного співробітництва та євроінтеграції комітету Верховної Ради у закордонних справах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський зустрівся із керівниками посольств України: Пріоритети - зброя, санкції та інтеграція з ЄС і НАТО. ВIДЕО

Заліщук була співзасновницею та координаторкою руху "ЧЕСНО", а також засновницею журналістського руху "Стоп цензурі!".

Заліщук добре знайома зі Швецією та має відзнаку МЗС країни.

До цього п’ять років посаду посла України у Швеції обіймав Андрій Плахотнюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Екснардепку Заліщук призначено радницею глави "Нафтогазу" з міжнародних питань

Автор: 

призначення (2325) посол (1129) Швеція (985) Заліщук Світлана (73)


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Топ коментарі
+15
Згадаємо, як Заліщук, Наєм, Лєщенко боролися з корупцією Порошенко та "бізнесом на крові". І ось настав 2019 і всі вищеперелічені потужні антикорупціонери перестали бачити корупцію. Корупції - не стало! Ніхто з цієї трійці слова не сказав про "Я тіхо в лєс уйду", "яйценосного міністра", фортифікації, Хатіко , який зустрічає літаки Епіцентра...

З 2019 року Заліщук стала відданим сектантом ОП та отого маленького, що суєтиться біля Єрмака і щось там сипить.
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28.07.2025 19:38 Відповісти
+7
"Сиділа, сиділа та й висиділа" (С)
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28.07.2025 19:19 Відповісти
+3
Трошки відморожена як на мене...
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28.07.2025 19:10 Відповісти
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Трошки відморожена як на мене...
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28.07.2025 19:10 Відповісти
Ексрадництво прем'єр-міністра Олексія Гончарука безслідно не минає...
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28.07.2025 19:14 Відповісти
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28.07.2025 19:12 Відповісти
Перш ніж розкидатись гімном на адресу людей, яких не знаєш, варто подивитись на перші результати її роботи
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28.07.2025 19:18 Відповісти
"Сиділа, сиділа та й висиділа" (С)
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28.07.2025 19:19 Відповісти
Та не висадила.... а нас0$вла мабудь🤔🤔
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28.07.2025 21:23 Відповісти
Ну,якщо не помиляюся,в неї дуже європейська сім'я))чи партнервство)))
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28.07.2025 19:31 Відповісти
Згадаємо, як Заліщук, Наєм, Лєщенко боролися з корупцією Порошенко та "бізнесом на крові". І ось настав 2019 і всі вищеперелічені потужні антикорупціонери перестали бачити корупцію. Корупції - не стало! Ніхто з цієї трійці слова не сказав про "Я тіхо в лєс уйду", "яйценосного міністра", фортифікації, Хатіко , який зустрічає літаки Епіцентра...

З 2019 року Заліщук стала відданим сектантом ОП та отого маленького, що суєтиться біля Єрмака і щось там сипить.
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28.07.2025 19:38 Відповісти
Бізнес на крові розпочався відразу після виборів клоуна.
Розпочався КОВІД19
Вакцину не купили
В лікарнях багато важких хворих.
Під час кризи, яка продовжквалас приблизно тиждень,
хворому на добу потрібно як мінімум 4-6 балонів кисню
При попередниках зарядка киснем балона коштувала 86,00 грн.
Клоуни вздрюючили ціну до 3890,00 грн за балон. Хто не заплатив- здох.
В великих містах кисень купила влада. В провінції кожен рятувався як міг.
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28.07.2025 19:47 Відповісти
Як же аона з корупцією за Пороха боролася!І якаж вона сліпа-глуха-слухняна при зе стала
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28.07.2025 19:49 Відповісти
До речі колись послом ссср в Швеції була Алєксандра Коллонтай .
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28.07.2025 20:19 Відповісти
Опублікуват невелий компромат з інету на цю "громадську діяльницю". Інфа протрималась недовго і була видалена адміном. Цензор - а чим ви тоді відрізняєтесь від зеленого продажного Телемарахфону?
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28.07.2025 21:12 Відповісти
 
 