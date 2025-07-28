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Зеленский назначил экс-нардепа Залищук послом Украины в Швеции

Светлана Залищук стала новым послом Украины в Швеции

Президент Владимир Зеленский назначил общественную активистку и бывшего народного депутата VIII созыва Светлану Залищук послом Украины в Швеции.

Об этом говорится в указе главы государства № 556/2025, информирует Цензор.НЕТ.

Отметим, что Светлана Залищук - народный депутат VIII созыва, избранная в 2014 году от партии "Блок Петра Порошенко". Была советником премьер-министра Алексея Гончарука по вопросам внешней политики.

С 2002 по 2004 год также работала журналисткой и редактором в ООО "Перспектива ТВ".

Она возглавляла подкомитет по вопросам евроатлантического сотрудничества и евроинтеграции комитета Верховной Рады по иностранным делам.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский встретился с руководителями посольств Украины: Приоритеты - оружие, санкции и интеграция с ЕС и НАТО. ВИДЕО

Залищук была соучредителем и координатором движения "ЧЕСНО", а также основательницей журналистского движения "Стоп цензуре!"

Залищук хорошо знакома со Швецией и имеет награду МИД страны.

До этого пять лет должность посла Украины в Швеции занимал Андрей Плахотнюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экс-нардеп Залищук назначена советником главы "Нафтогаза" по международным вопросам

Автор: 

назначение (2194) посол (1828) Швеция (1026) Залищук Светлана (91)


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Топ комментарии
+17
Згадаємо, як Заліщук, Наєм, Лєщенко боролися з корупцією Порошенко та "бізнесом на крові". І ось настав 2019 і всі вищеперелічені потужні антикорупціонери перестали бачити корупцію. Корупції - не стало! Ніхто з цієї трійці слова не сказав про "Я тіхо в лєс уйду", "яйценосного міністра", фортифікації, Хатіко , який зустрічає літаки Епіцентра...

З 2019 року Заліщук стала відданим сектантом ОП та отого маленького, що суєтиться біля Єрмака і щось там сипить.
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28.07.2025 19:38 Ответить
+8
"Сиділа, сиділа та й висиділа" (С)
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28.07.2025 19:19 Ответить
+4
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28.07.2025 19:12 Ответить
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Трошки відморожена як на мене...
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28.07.2025 19:10 Ответить
Ексрадництво прем'єр-міністра Олексія Гончарука безслідно не минає...
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28.07.2025 19:14 Ответить
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28.07.2025 19:12 Ответить
Перш ніж розкидатись гімном на адресу людей, яких не знаєш, варто подивитись на перші результати її роботи
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28.07.2025 19:18 Ответить
"Сиділа, сиділа та й висиділа" (С)
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28.07.2025 19:19 Ответить
Та не висадила.... а нас0$вла мабудь🤔🤔
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28.07.2025 21:23 Ответить
Ну,якщо не помиляюся,в неї дуже європейська сім'я))чи партнервство)))
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28.07.2025 19:31 Ответить
Згадаємо, як Заліщук, Наєм, Лєщенко боролися з корупцією Порошенко та "бізнесом на крові". І ось настав 2019 і всі вищеперелічені потужні антикорупціонери перестали бачити корупцію. Корупції - не стало! Ніхто з цієї трійці слова не сказав про "Я тіхо в лєс уйду", "яйценосного міністра", фортифікації, Хатіко , який зустрічає літаки Епіцентра...

З 2019 року Заліщук стала відданим сектантом ОП та отого маленького, що суєтиться біля Єрмака і щось там сипить.
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28.07.2025 19:38 Ответить
Бізнес на крові розпочався відразу після виборів клоуна.
Розпочався КОВІД19
Вакцину не купили
В лікарнях багато важких хворих.
Під час кризи, яка продовжквалас приблизно тиждень,
хворому на добу потрібно як мінімум 4-6 балонів кисню
При попередниках зарядка киснем балона коштувала 86,00 грн.
Клоуни вздрюючили ціну до 3890,00 грн за балон. Хто не заплатив- здох.
В великих містах кисень купила влада. В провінції кожен рятувався як міг.
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28.07.2025 19:47 Ответить
Як же аона з корупцією за Пороха боролася!І якаж вона сліпа-глуха-слухняна при зе стала
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28.07.2025 19:49 Ответить
До речі колись послом ссср в Швеції була Алєксандра Коллонтай .
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28.07.2025 20:19 Ответить
Опублікуват невелий компромат з інету на цю "громадську діяльницю". Інфа протрималась недовго і була видалена адміном. Цензор - а чим ви тоді відрізняєтесь від зеленого продажного Телемарахфону?
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28.07.2025 21:12 Ответить
Ну если она сможет вести курсы миньета, то это лучший выбор дерьмака.
ОоооПа, а вислюка даже не спросили.
Принесли, сказали подписать, он выполнил приказ.
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28.07.2025 21:47 Ответить
Головне що сосна !
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28.07.2025 21:48 Ответить
 
 