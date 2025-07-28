Зеленский назначил экс-нардепа Залищук послом Украины в Швеции
Президент Владимир Зеленский назначил общественную активистку и бывшего народного депутата VIII созыва Светлану Залищук послом Украины в Швеции.
Об этом говорится в указе главы государства № 556/2025, информирует Цензор.НЕТ.
Отметим, что Светлана Залищук - народный депутат VIII созыва, избранная в 2014 году от партии "Блок Петра Порошенко". Была советником премьер-министра Алексея Гончарука по вопросам внешней политики.
С 2002 по 2004 год также работала журналисткой и редактором в ООО "Перспектива ТВ".
Она возглавляла подкомитет по вопросам евроатлантического сотрудничества и евроинтеграции комитета Верховной Рады по иностранным делам.
Залищук была соучредителем и координатором движения "ЧЕСНО", а также основательницей журналистского движения "Стоп цензуре!"
Залищук хорошо знакома со Швецией и имеет награду МИД страны.
До этого пять лет должность посла Украины в Швеции занимал Андрей Плахотнюк.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
З 2019 року Заліщук стала відданим сектантом ОП та отого маленького, що суєтиться біля Єрмака і щось там сипить.
Розпочався КОВІД19
Вакцину не купили
В лікарнях багато важких хворих.
Під час кризи, яка продовжквалас приблизно тиждень,
хворому на добу потрібно як мінімум 4-6 балонів кисню
При попередниках зарядка киснем балона коштувала 86,00 грн.
Клоуни вздрюючили ціну до 3890,00 грн за балон. Хто не заплатив- здох.
В великих містах кисень купила влада. В провінції кожен рятувався як міг.
ОоооПа, а вислюка даже не спросили.
Принесли, сказали подписать, он выполнил приказ.