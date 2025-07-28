Зеленский назначил экс-нардепа Залищук послом Украины в Швеции

Президент Владимир Зеленский назначил общественную активистку и бывшего народного депутата VIII созыва Светлану Залищук послом Украины в Швеции.

Об этом говорится в указе главы государства № 556/2025, информирует Цензор.НЕТ.

Отметим, что Светлана Залищук - народный депутат VIII созыва, избранная в 2014 году от партии "Блок Петра Порошенко". Была советником премьер-министра Алексея Гончарука по вопросам внешней политики.

С 2002 по 2004 год также работала журналисткой и редактором в ООО "Перспектива ТВ".

Она возглавляла подкомитет по вопросам евроатлантического сотрудничества и евроинтеграции комитета Верховной Рады по иностранным делам.

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Залищук была соучредителем и координатором движения "ЧЕСНО", а также основательницей журналистского движения "Стоп цензуре!"

Залищук хорошо знакома со Швецией и имеет награду МИД страны.

До этого пять лет должность посла Украины в Швеции занимал Андрей Плахотнюк.

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