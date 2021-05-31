РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4578 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
3 045 24
назначение (2047) Нафтогаз (3098) Залищук (91)

Экс-нардеп Залищук назначена советником главы "Нафтогаза" по международным вопросам

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Экс-нардеп Залищук назначена советником главы

Бывший народный депутат Украины VIII созыва Светлана Залищук назначена советником председателя правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" по международным вопросам.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе компании. 

Сообщается, что Залищук будет координировать взаимодействие группы "Нафтогаз" с международными партнерами, в частности должностными лицами стран G7, и выполнять представительскую функцию высокого уровня. Одним из ее приоритетов будет противодействие "Северному потоку-2".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеркаль ушла из "Нафтогаза"

"За предыдущие несколько лет команда "Нафтогаза" добилась почти невозможного - значительной отсрочки достройки "Северного потока-2". Однако к победе еще далеко и бой Украины против российской геополитической трубы не завершен. Сегодня мы работаем над несколькими сценариями остановки "Северного Потока-2". Необходима мобилизация всех ветвей украинской власти и четкая и последовательная координация с нашими международными партнерами, которые понимают опасность российской трубы для всей Европы. Такими пока я вижу приоритеты своей работы ", - прокомментировала Залищук свое назначение.

В пресс-службе напомнили, что Залищук имеет длительный опыт работы в сфере международных отношений. Она работала внешнеполитическим советником премьер-министра Украины и вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции. Была народным депутатом Украины VIII созыва и возглавляла Подкомитет по вопросам евроатлантического сотрудничества и евроинтеграции Комитета Верховной Рады Украины по иностранным делам. Также была членом Украинской делегаций в ПАСЕ и Парламентского комитета Ассоциации с Европейским Союзом. Окончила Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко.

Также читайте: "Нафтогаз" усиливает команду для противодействия достройке "Северного потока-2", - Витренко

В управленческую команду "Нафтогаза" по взаимодействию со стейкхолдерами также входят Мирон Василик и Роман Супрун.

Как сообщалось, "Нафтогаз" выступает против снятия американских санкций с проекта "Северный поток-2".
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+12

Garry

Один довів до п… Укрзалізницю.
Інший довів до загибелі Укроборонпром.
Тепер черга Нафтогазу.
показать весь комментарий
31.05.2021 12:55
+10
Тоді троїця "антикорупціонерів, патріотів" старанно маскувалась під чесних журналістів, активістів.
показать весь комментарий
31.05.2021 12:58
+8
Еще одну борцуню устроили... Сережа и Муся уже у корыта=)
показать весь комментарий
31.05.2021 13:08
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
И куда только полунычный гэтьман смотрел, когда ее в депутатки брал?
показать весь комментарий
31.05.2021 12:55 Ответить
Тоді троїця "антикорупціонерів, патріотів" старанно маскувалась під чесних журналістів, активістів.
показать весь комментарий
31.05.2021 12:58 Ответить
видать лежал с закрытыми глазами, залищекина исполнила на 5+, а потом сирОжа с мустафой подтянулись
показать весь комментарий
31.05.2021 14:25 Ответить

Garry

Один довів до п… Укрзалізницю.
Інший довів до загибелі Укроборонпром.
Тепер черга Нафтогазу.
показать весь комментарий
31.05.2021 12:55 Ответить
Экс-нардеп Залищук назначена советником главы "Нафтогаза" по международным вопросам - Цензор.НЕТ 5936Влучно! Экс-нардеп Залищук назначена советником главы "Нафтогаза" по международным вопросам - Цензор.НЕТ 5808
показать весь комментарий
31.05.2021 13:07 Ответить
Её приоритет - остановка строительства СП-2. Точно, результат будет. Экс-нардеп Залищук назначена советником главы "Нафтогаза" по международным вопросам - Цензор.НЕТ 6304
А остальное - гори всё синим пламенем. Экс-нардеп Залищук назначена советником главы "Нафтогаза" по международным вопросам - Цензор.НЕТ 3389
показать весь комментарий
31.05.2021 13:04 Ответить
Когда вода горячая будет в городах?
показать весь комментарий
31.05.2021 13:06 Ответить
Надо было голосовать правильно Экс-нардеп Залищук назначена советником главы "Нафтогаза" по международным вопросам - Цензор.НЕТ 7575
показать весь комментарий
31.05.2021 13:08 Ответить
При современных технологиях можно себе позволить голосовать, как угодно. Экс-нардеп Залищук назначена советником главы "Нафтогаза" по международным вопросам - Цензор.НЕТ 2001
Главное - не быть дебилом и лентяем. Экс-нардеп Залищук назначена советником главы "Нафтогаза" по международным вопросам - Цензор.НЕТ 2001
показать весь комментарий
31.05.2021 13:12 Ответить
Да подождите вы!
Сначала нужно СП-2 остановить.
показать весь комментарий
31.05.2021 13:08 Ответить
Новая ... Экс-нардеп Залищук назначена советником главы "Нафтогаза" по международным вопросам - Цензор.НЕТ 9701

Экс-нардеп Залищук назначена советником главы "Нафтогаза" по международным вопросам - Цензор.НЕТ 6164
показать весь комментарий
31.05.2021 13:07 Ответить
Это араукария, а не сосна.
показать весь комментарий
31.05.2021 20:28 Ответить
Еще одну борцуню устроили... Сережа и Муся уже у корыта=)
показать весь комментарий
31.05.2021 13:08 Ответить
Полный список не оглашаешь, опасаясь бана?
показать весь комментарий
31.05.2021 13:11 Ответить
Да, про некоторых здесь лучше не упоминать. Экс-нардеп Залищук назначена советником главы "Нафтогаза" по международным вопросам - Цензор.НЕТ 9026
показать весь комментарий
31.05.2021 13:13 Ответить
Уже корупцію поборала чи при Зе її немає? Щось два роки сиділа тихенько...
показать весь комментарий
31.05.2021 13:31 Ответить
Всі, хто гавкав на Порошенко призначені на якісь незначні, але хлібні посади, щоб не гавкали на "Косоворотку". І вони мовчать, і інші чекають свого призначення. Сирожа Лєщ добиває "укрзалізницю", Найом, добиває "укроборонпром", Бенядіктора -прокуратуру, а Рюкзаков - поліцію, а Обдристович "мінські угоди".
показать весь комментарий
31.05.2021 13:42 Ответить
...ну Аферистович в этом списке явно лишний. Так, - дурилка картонная, на чаек посьорбать пару копеечек.
показать весь комментарий
31.05.2021 13:55 Ответить
Один довів до піздєца Укрзалізницю.Інший довів до загибелі Укроборонпром. Тепер черга Нафтогазу. © сеть
Екснардепку Заліщук призначено радницею глави "Нафтогазу" з міжнародних питань - Цензор.НЕТ 1767
показать весь комментарий
31.05.2021 14:07 Ответить
О ну тепер я спокоен . А то двоє із святох трийці отримали свої плюшка а ця як сиротинця була
показать весь комментарий
31.05.2021 17:03 Ответить
Тільки вдумайтесь - "за послєдніє годи команда "Нєфтєгаза" добілась значітєльних успєхов в отстрочкє строітєльства "Сєвєний Поток-2"..Но до окончатєльной побєди єщо далеко"...Думаю,"окончатєльная побєда" буде,коли Заліщук вигребе кілька мільйонів баксів премій з Нафтогазу,тобто з наших платежів...Думаю,встигне...
показать весь комментарий
31.05.2021 18:01 Ответить
Тройка гнилых выгавкала себе корыто
показать весь комментарий
16.08.2021 14:57 Ответить
 
 