Экс-нардеп Залищук назначена советником главы "Нафтогаза" по международным вопросам

Бывший народный депутат Украины VIII созыва Светлана Залищук назначена советником председателя правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" по международным вопросам.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе компании.

Сообщается, что Залищук будет координировать взаимодействие группы "Нафтогаз" с международными партнерами, в частности должностными лицами стран G7, и выполнять представительскую функцию высокого уровня. Одним из ее приоритетов будет противодействие "Северному потоку-2".

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"За предыдущие несколько лет команда "Нафтогаза" добилась почти невозможного - значительной отсрочки достройки "Северного потока-2". Однако к победе еще далеко и бой Украины против российской геополитической трубы не завершен. Сегодня мы работаем над несколькими сценариями остановки "Северного Потока-2". Необходима мобилизация всех ветвей украинской власти и четкая и последовательная координация с нашими международными партнерами, которые понимают опасность российской трубы для всей Европы. Такими пока я вижу приоритеты своей работы ", - прокомментировала Залищук свое назначение.

В пресс-службе напомнили, что Залищук имеет длительный опыт работы в сфере международных отношений. Она работала внешнеполитическим советником премьер-министра Украины и вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции. Была народным депутатом Украины VIII созыва и возглавляла Подкомитет по вопросам евроатлантического сотрудничества и евроинтеграции Комитета Верховной Рады Украины по иностранным делам. Также была членом Украинской делегаций в ПАСЕ и Парламентского комитета Ассоциации с Европейским Союзом. Окончила Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко.

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В управленческую команду "Нафтогаза" по взаимодействию со стейкхолдерами также входят Мирон Василик и Роман Супрун.

Как сообщалось, "Нафтогаз" выступает против снятия американских санкций с проекта "Северный поток-2".