Экс-нардеп Залищук назначена советником главы "Нафтогаза" по международным вопросам
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Бывший народный депутат Украины VIII созыва Светлана Залищук назначена советником председателя правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" по международным вопросам.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе компании.
Сообщается, что Залищук будет координировать взаимодействие группы "Нафтогаз" с международными партнерами, в частности должностными лицами стран G7, и выполнять представительскую функцию высокого уровня. Одним из ее приоритетов будет противодействие "Северному потоку-2".
"За предыдущие несколько лет команда "Нафтогаза" добилась почти невозможного - значительной отсрочки достройки "Северного потока-2". Однако к победе еще далеко и бой Украины против российской геополитической трубы не завершен. Сегодня мы работаем над несколькими сценариями остановки "Северного Потока-2". Необходима мобилизация всех ветвей украинской власти и четкая и последовательная координация с нашими международными партнерами, которые понимают опасность российской трубы для всей Европы. Такими пока я вижу приоритеты своей работы ", - прокомментировала Залищук свое назначение.
В пресс-службе напомнили, что Залищук имеет длительный опыт работы в сфере международных отношений. Она работала внешнеполитическим советником премьер-министра Украины и вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции. Была народным депутатом Украины VIII созыва и возглавляла Подкомитет по вопросам евроатлантического сотрудничества и евроинтеграции Комитета Верховной Рады Украины по иностранным делам. Также была членом Украинской делегаций в ПАСЕ и Парламентского комитета Ассоциации с Европейским Союзом. Окончила Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко.
В управленческую команду "Нафтогаза" по взаимодействию со стейкхолдерами также входят Мирон Василик и Роман Супрун.
Как сообщалось, "Нафтогаз" выступает против снятия американских санкций с проекта "Северный поток-2".
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Garry
Один довів до п… Укрзалізницю.
Інший довів до загибелі Укроборонпром.
Тепер черга Нафтогазу.
А остальное - гори всё синим пламенем.
Главное - не быть дебилом и лентяем.
Сначала нужно СП-2 остановить.