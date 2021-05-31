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Новини Політика України
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призначення (1019) Нафтогаз (1242) Заліщук Світлана (71)

Екснардепку Заліщук призначено радницею глави "Нафтогазу" з міжнародних питань

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Екснардепку Заліщук призначено радницею глави

Колишня народна депутатка України VIII скликання Світлана Заліщук призначена радником голови правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" з міжнародних питань.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі компанії.

Повідомляється, що Заліщук координуватиме взаємодію групи "Нафтогаз" з міжнародними партнерами, зокрема посадовими особами країн G7, і виконувати представницьку функцію високого рівня. Одним з її пріоритетів буде протидія "Північному потоку-2".

"За попередні кілька років команда Нафтогазу домоглася майже неможливого — значного відтермінування добудови Північного потоку-2. Однак до перемоги іще далеко і бій України проти російської геополітичної труби не завершено. Сьогодні ми працюємо над кількома сценаріями зупинки Північного Потоку-2. Необхідна мобілізація усіх гілок української влади та чітка й послідовна координація з нашими міжнародними партнерами, які розуміють небезпеку російської труби для усієї Європи. Такими наразі я бачу пріоритети своєї роботи", — прокоментувала Світлана Заліщук своє призначення", - зазначили в повідомленні.

Також читайте: "Нафтогаз" виступає проти зняття санкцій США з проєкту "Північний потік-2"

У прес-службі нагадали, Заліщук має тривалий досвід роботи у сфері міжнародних відносин. Вона працювала зовнішньополітичним радником Прем’єр-міністра України та Віце-прем’єрки з європейської та євроатлантичної інтеграції. Була народною депутаткою України VIII скликання та очолювала Підкомітет з питань євроатлантичного співробітництва та євроінтеграції Комітету Верховної Ради України у закордонних справах. Також була членом українських делегацій до ПАРЄ та Парламентського комітету Асоціації з Європейським Союзом. Закінчила Київський національний університет ім. Тараса Шевченка.

В управлінську команду "Нафтогазу" зі взаємодії зі стейкхолдерами також входять Мирон Василик і Роман Супрун.

Як повідомлялося, "Нафтогаз" виступає проти зняття американських санкцій з проекту "Північний потік-2".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+12

Garry

Один довів до п… Укрзалізницю.
Інший довів до загибелі Укроборонпром.
Тепер черга Нафтогазу.
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31.05.2021 12:55
+10
Тоді троїця "антикорупціонерів, патріотів" старанно маскувалась під чесних журналістів, активістів.
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31.05.2021 12:58
+8
Еще одну борцуню устроили... Сережа и Муся уже у корыта=)
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31.05.2021 13:08
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И куда только полунычный гэтьман смотрел, когда ее в депутатки брал?
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31.05.2021 12:55 Відповісти
Тоді троїця "антикорупціонерів, патріотів" старанно маскувалась під чесних журналістів, активістів.
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31.05.2021 12:58 Відповісти
видать лежал с закрытыми глазами, залищекина исполнила на 5+, а потом сирОжа с мустафой подтянулись
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31.05.2021 14:25 Відповісти

Garry

Один довів до п… Укрзалізницю.
Інший довів до загибелі Укроборонпром.
Тепер черга Нафтогазу.
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31.05.2021 12:55 Відповісти
Экс-нардеп Залищук назначена советником главы "Нафтогаза" по международным вопросам - Цензор.НЕТ 5936Влучно! Экс-нардеп Залищук назначена советником главы "Нафтогаза" по международным вопросам - Цензор.НЕТ 5808
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31.05.2021 13:07 Відповісти
Её приоритет - остановка строительства СП-2. Точно, результат будет. Экс-нардеп Залищук назначена советником главы "Нафтогаза" по международным вопросам - Цензор.НЕТ 6304
А остальное - гори всё синим пламенем. Экс-нардеп Залищук назначена советником главы "Нафтогаза" по международным вопросам - Цензор.НЕТ 3389
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31.05.2021 13:04 Відповісти
Когда вода горячая будет в городах?
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31.05.2021 13:06 Відповісти
Надо было голосовать правильно Экс-нардеп Залищук назначена советником главы "Нафтогаза" по международным вопросам - Цензор.НЕТ 7575
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31.05.2021 13:08 Відповісти
При современных технологиях можно себе позволить голосовать, как угодно. Экс-нардеп Залищук назначена советником главы "Нафтогаза" по международным вопросам - Цензор.НЕТ 2001
Главное - не быть дебилом и лентяем. Экс-нардеп Залищук назначена советником главы "Нафтогаза" по международным вопросам - Цензор.НЕТ 2001
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31.05.2021 13:12 Відповісти
Да подождите вы!
Сначала нужно СП-2 остановить.
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31.05.2021 13:08 Відповісти
Новая ... Экс-нардеп Залищук назначена советником главы "Нафтогаза" по международным вопросам - Цензор.НЕТ 9701

Экс-нардеп Залищук назначена советником главы "Нафтогаза" по международным вопросам - Цензор.НЕТ 6164
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31.05.2021 13:07 Відповісти
Это араукария, а не сосна.
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31.05.2021 20:28 Відповісти
Еще одну борцуню устроили... Сережа и Муся уже у корыта=)
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31.05.2021 13:08 Відповісти
Полный список не оглашаешь, опасаясь бана?
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31.05.2021 13:11 Відповісти
Да, про некоторых здесь лучше не упоминать. Экс-нардеп Залищук назначена советником главы "Нафтогаза" по международным вопросам - Цензор.НЕТ 9026
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31.05.2021 13:13 Відповісти
Уже корупцію поборала чи при Зе її немає? Щось два роки сиділа тихенько...
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31.05.2021 13:31 Відповісти
Всі, хто гавкав на Порошенко призначені на якісь незначні, але хлібні посади, щоб не гавкали на "Косоворотку". І вони мовчать, і інші чекають свого призначення. Сирожа Лєщ добиває "укрзалізницю", Найом, добиває "укроборонпром", Бенядіктора -прокуратуру, а Рюкзаков - поліцію, а Обдристович "мінські угоди".
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31.05.2021 13:42 Відповісти
...ну Аферистович в этом списке явно лишний. Так, - дурилка картонная, на чаек посьорбать пару копеечек.
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31.05.2021 13:55 Відповісти
Один довів до піздєца Укрзалізницю.Інший довів до загибелі Укроборонпром. Тепер черга Нафтогазу. © сеть
Екснардепку Заліщук призначено радницею глави "Нафтогазу" з міжнародних питань - Цензор.НЕТ 1767
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31.05.2021 14:07 Відповісти
О ну тепер я спокоен . А то двоє із святох трийці отримали свої плюшка а ця як сиротинця була
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31.05.2021 17:03 Відповісти
Тільки вдумайтесь - "за послєдніє годи команда "Нєфтєгаза" добілась значітєльних успєхов в отстрочкє строітєльства "Сєвєний Поток-2"..Но до окончатєльной побєди єщо далеко"...Думаю,"окончатєльная побєда" буде,коли Заліщук вигребе кілька мільйонів баксів премій з Нафтогазу,тобто з наших платежів...Думаю,встигне...
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31.05.2021 18:01 Відповісти
Тройка гнилых выгавкала себе корыто
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16.08.2021 14:57 Відповісти
 
 