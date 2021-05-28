"Нафтогаз" виступає проти зняття санкцій США з проєкту "Північний потік-2"
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НАК "Нафтогаз України" тільки частково підтримує відкрите звернення аналітичного центру Center for liberal modernity до Федерального Уряду та демократичних партій Німеччини, адже вважає неприпустимим заклик щодо пошуку компромісу в частині скасування санкцій США.
Про це йдеться в пресрелізі НАК, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ризики відмови від санкцій з боку нової адміністрації були зрозумілі. Очікувано, що нова адміністрація США шукатиме певні компроміси з Німеччиною, оскільки для них Німеччина є важливим партнером по НАТО. В свою чергу, Німеччина, принаймні до виборів восени, намагатиметься якомога швидше закінчити будівництво "Північного потоку-2" і тиснутиме на США. Оскільки цей ризик був очевидним, я очікував, що мої попередники будуть грати на випередження", - заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.
Враховуючи високу ймовірність виникнення нових загроз, Нафтогаз звертається до органів державної влади, громадських діячів та експертної спільноти, аби негайно виступити з публічною ініціативою і закликати стратегічних партнерів та усі зацікавлені сторони не допустити зняття санкцій США із проєкту Nord Stream-2.
Нагадаємо, "Нафтогаз" посилює управлінську команду для пошуку нових інструментів протидії проекту "Північний потік-2".
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Hellis@13Hellis_13 4 ч
из нескольких источников подтверждают #слух что Ахметов выводит в жизнь новую партию. Назваться будет "Украина - наш дом".
В главе партии ставит ... да да, вот этого самого Колесникова, владельца "Конти" спокойно скупающего на Московии уже третью кондитерскую фабрику.
"Вітренко заявив:винні попередники"-типу,так.
Был независимый Нафтогаз, а стала карманная контора ЗЕбанариев, которая всем до лампочки.
Усиление команды по-ЗЕленому - это когда сильную команду разгоняют к херам, а потом удивляются, что фигня какая-то вышла.
После рейдерства ЗЕбанариев в Нафтогазе можете хоть Спортлото теперь призывать.
Зразу ж після махінації з призначенням, вітренко звільнив з "Нафтогазу" всю команду, яка лобіювала в Америці санкції проти "ПП 2".
Чому пішла Лана Зеркаль?
Тепер пліснява, звично, перекладає провину на "попередників". Мабуть, на наглядову раду, яка не давала дерибанити "нафтогаз" і здати інтереси України.
https://www.youtube.com/watch?v=ptV1YshG5is
Цікаво, чому за 5 років бариги при владі ПП-2 не був добудований, країни ЄС сперечалися між собою про доцільність такої побудови і, хоча на його побудову треба було менше 2,5 років, ця труба так і не була побудована...
Але за 2 останні роки не те, що продовжили будівництво, але й санкцій позбулися...
От цікаво: що змінилося? В чому різниця періоду 2014-2019 - з періодом 2019-2021?
Може рептілоїди спонсують?
НафтоВанючка борюкалася за нарід...
А вилочки не знайдеться локшину з вух знімати??