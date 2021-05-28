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Нафтогаз (1246) Північний потік (1369) Вітренко Юрій (370)

"Нафтогаз" виступає проти зняття санкцій США з проєкту "Північний потік-2"

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

НАК "Нафтогаз України" тільки частково підтримує відкрите звернення аналітичного центру Center for liberal modernity до Федерального Уряду та демократичних партій Німеччини, адже вважає неприпустимим заклик щодо пошуку компромісу в частині скасування санкцій США.

Про це йдеться в пресрелізі НАК, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ризики відмови від санкцій з боку нової адміністрації були зрозумілі. Очікувано, що нова адміністрація США шукатиме певні компроміси з Німеччиною, оскільки для них Німеччина є важливим партнером по НАТО. В свою чергу, Німеччина, принаймні до виборів восени, намагатиметься якомога швидше закінчити будівництво "Північного потоку-2" і тиснутиме на США. Оскільки цей ризик був очевидним, я очікував, що мої попередники будуть грати на випередження", - заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.

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Враховуючи високу ймовірність виникнення нових загроз, Нафтогаз звертається до органів державної влади, громадських діячів та експертної спільноти, аби негайно виступити з публічною ініціативою і закликати стратегічних партнерів та усі зацікавлені сторони не допустити зняття санкцій США із проєкту Nord Stream-2.

Нагадаємо, "Нафтогаз" посилює управлінську команду для пошуку нових інструментів протидії проекту "Північний потік-2".
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Топ коментарі
+5
Фаза "принятие" ещё не наступила. Всё, ребятишки, кончились ежегодные бонусы.
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28.05.2021 21:44
+5
На своїй прес-конференції Віслюк Оманський заявив, що завершення Північного потоку-2 буде особистою поразкою Байдена. Це так гарно ілюструє інфантильну Зе-владу! Самому закупляти російський газ і при цьому вимагати від Байдена зупинити поставки цього самого газу у Європу.

"Нафтогаз" выступает против снятия санкций США с проекта "Северный поток-2" - Цензор.НЕТ 4165
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28.05.2021 21:46
+4
Поки влада бариг та мародьорів героїчно оголосила заборону імпорту електроенергії з Білорусі та РФ, в Україну надійшла перша партія скрапленого газу виробництва "Роснефти". Це все, що потрібно знати про послідовність енергетичної безпеки часів Моніки Зеленські.
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28.05.2021 21:47
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Фаза "принятие" ещё не наступила. Всё, ребятишки, кончились ежегодные бонусы.
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28.05.2021 21:44 Відповісти
Поки влада бариг та мародьорів героїчно оголосила заборону імпорту електроенергії з Білорусі та РФ, в Україну надійшла перша партія скрапленого газу виробництва "Роснефти". Це все, що потрібно знати про послідовність енергетичної безпеки часів Моніки Зеленські.
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28.05.2021 21:47 Відповісти
Ну да, надо было через Словакию этот поезд протащить, тогда бы вопросов не было.
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28.05.2021 21:49 Відповісти
після того, як мудрий нарід обрав зебіла, а він почав знищувати і Нафтогаз теж, всім насрати, проти чого ви там... Багаторічну роботу викинули зєлє на рояль...
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28.05.2021 21:58 Відповісти
На своїй прес-конференції Віслюк Оманський заявив, що завершення Північного потоку-2 буде особистою поразкою Байдена. Це так гарно ілюструє інфантильну Зе-владу! Самому закупляти російський газ і при цьому вимагати від Байдена зупинити поставки цього самого газу у Європу.

"Нафтогаз" выступает против снятия санкций США с проекта "Северный поток-2" - Цензор.НЕТ 4165
показати весь коментар
28.05.2021 21:46 Відповісти


Hellis@13Hellis_13 4 ч

из нескольких источников подтверждают #слух что Ахметов выводит в жизнь новую партию. Назваться будет "Украина - наш дом".
В главе партии ставит ... да да, вот этого самого Колесникова, владельца "Конти" спокойно скупающего на Московии уже третью кондитерскую фабрику.
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28.05.2021 23:07 Відповісти
да какая разница..натаха витренко разрулит
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28.05.2021 21:47 Відповісти
Заголовок не відображає суть.
"Вітренко заявив:винні попередники"-типу,так.
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28.05.2021 21:51 Відповісти
Изменение структуры и кадровые перестройки Нафтогаза показала, что корпопоративной реформой гос.предприятий в Украине нынешняя власть заниматься не будет. Потому США снимает свои санкции с Северного потока 2. Смысла запрещать что-то бизнесменам Запада, чтобы обогащался Коломойский никакого нет. Труба в Украине работает последние месяцы.
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28.05.2021 21:52 Відповісти
Вот только после увольнения Витренкой из Нафтогаза блока лоббистов блокирования строительства СП-2 уже пофигу, шо там говорят.

Был независимый Нафтогаз, а стала карманная контора ЗЕбанариев, которая всем до лампочки.
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28.05.2021 21:52 Відповісти
Витренко усиливает команду чтобы убедить США и ФРГ что Северный поток угрожает всему цивилизованному миру. Как только усилит - еще возьмёт денег из казны-- так сразу и убедит.
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28.05.2021 21:53 Відповісти
Точно.
Усиление команды по-ЗЕленому - это когда сильную команду разгоняют к херам, а потом удивляются, что фигня какая-то вышла.
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28.05.2021 22:01 Відповісти
Нафтогаз обращается в органы государственной власти, к общественным деятелям и экспертному сообществу, чтобы немедленно выступить с публичной инициативой и призвать...

После рейдерства ЗЕбанариев в Нафтогазе можете хоть Спортлото теперь призывать.
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28.05.2021 22:03 Відповісти
Витренко точно из Нафтогаза надо убирать. Его мама была бы там более уместной.
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28.05.2021 22:15 Відповісти
"Нафтогаз" виступає проти зняття санкцій США з проєкту "Північний потік-2" - Цензор.НЕТ 4316
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28.05.2021 23:19 Відповісти
Ясно. Виноваты папередники.
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28.05.2021 22:16 Відповісти
Ищ Канады пишешь?😂🌷
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28.05.2021 22:40 Відповісти
Імітація обурення.
Зразу ж після махінації з призначенням, вітренко звільнив з "Нафтогазу" всю команду, яка лобіювала в Америці санкції проти "ПП 2".
Чому пішла Лана Зеркаль?
Тепер пліснява, звично, перекладає провину на "попередників". Мабуть, на наглядову раду, яка не давала дерибанити "нафтогаз" і здати інтереси України.
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28.05.2021 22:19 Відповісти
" Невігласи! Зеркаль одним махом попустила еліту - не залишила й мокрого місця. Справжня профі "

https://www.youtube.com/watch?v=ptV1YshG5is
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28.05.2021 22:30 Відповісти
Ваше мнение для нас очень ценно- Госдеп США
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28.05.2021 22:21 Відповісти
Украинская труба шаг за шагом превращается в груду металлолома...
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28.05.2021 22:23 Відповісти
Это все понятно.А бельгийцу какое дело?😂🌷
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28.05.2021 22:39 Відповісти
Неужели с помощью транслейта он так хорошо перевел с французского или фламандского на рассеянский? "Нафтогаз" виступає проти зняття санкцій США з проєкту "Північний потік-2" - Цензор.НЕТ 972 "Нафтогаз" виступає проти зняття санкцій США з проєкту "Північний потік-2" - Цензор.НЕТ 3683
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29.05.2021 10:58 Відповісти
это кацап под прокси, должно же быть понятно "Нафтогаз" виступає проти зняття санкцій США з проєкту "Північний потік-2" - Цензор.НЕТ 9139 ему грустно сидеть на бутылке в кацапии, вот и ищет под каким бы VPN влезть в цивилизованный мир "Нафтогаз" виступає проти зняття санкцій США з проєкту "Північний потік-2" - Цензор.НЕТ 4326
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29.05.2021 11:02 Відповісти
Знову рубрика "Цікаво"...
Цікаво, чому за 5 років бариги при владі ПП-2 не був добудований, країни ЄС сперечалися між собою про доцільність такої побудови і, хоча на його побудову треба було менше 2,5 років, ця труба так і не була побудована...
Але за 2 останні роки не те, що продовжили будівництво, але й санкцій позбулися...
От цікаво: що змінилося? В чому різниця періоду 2014-2019 - з періодом 2019-2021?
Може рептілоїди спонсують?
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28.05.2021 22:31 Відповісти
Ёпт! Соединённые Штаты в опасности! Столь решительная и жёсткая позиция "Нафтогаза" может нанести реальный ущерб США. Дело в том, что вышеуказанная позиция "Нафтогаза" вне всяких сомнений вызовет в Штатах массовую "ржачку до всрачки". А какой, нахрен, мировой жандарм из обосранного америкоса?
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28.05.2021 22:51 Відповісти
З 14_року ...
НафтоВанючка борюкалася за нарід...
А вилочки не знайдеться локшину з вух знімати??
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28.05.2021 23:16 Відповісти
Хорошо, что США подчиняется НАК "Нафтогаз Украины".
"Нафтогаз" виступає проти зняття санкцій США з проєкту "Північний потік-2" - Цензор.НЕТ 8988
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29.05.2021 10:18 Відповісти
 
 