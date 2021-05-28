"Нафтогаз" выступает против снятия санкций США с проекта "Северный поток-2"
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НАК "Нафтогаз Украины" только частично поддерживает открытое обращение аналитического центра Center for liberal modernity к федеральному правительству и демократическим партиям Германии, поскольку считает недопустимым призыв о поиске компромисса в части снятия санкций США.
Об этом говорится в пресс-релизе НАК, сообщает Цензор.НЕТ.
"Риски отказа от санкций со стороны новой администрации были понятны. Ожидаем, что новая администрация США будет искать определенные компромиссы с Германией, поскольку для них Германия является важным партнером по НАТО. В свою очередь, Германия, по крайней мере до выборов осенью, постарается как можно быстрее закончить строительство "Северного потока-2" и давить на США. Поскольку этот риск был очевиден, я ожидал, что мои предшественники будут играть на опережение", - заявил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.
Учитывая высокую вероятность возникновения новых угроз, Нафтогаз обращается в органы государственной власти, к общественным деятелям и экспертному сообществу, чтобы немедленно выступить с публичной инициативой и призвать стратегических партнеров и все заинтересованные стороны не допустить снятия санкций США с проекта Северный поток-2.
Напомним, "Нафтогаз" усиливает управленческую команду для поиска новых инструментов противодействия проекту "Северный поток-2".
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Hellis@13Hellis_13 4 ч
из нескольких источников подтверждают #слух что Ахметов выводит в жизнь новую партию. Назваться будет "Украина - наш дом".
В главе партии ставит ... да да, вот этого самого Колесникова, владельца "Конти" спокойно скупающего на Московии уже третью кондитерскую фабрику.
"Вітренко заявив:винні попередники"-типу,так.
Был независимый Нафтогаз, а стала карманная контора ЗЕбанариев, которая всем до лампочки.
Усиление команды по-ЗЕленому - это когда сильную команду разгоняют к херам, а потом удивляются, что фигня какая-то вышла.
После рейдерства ЗЕбанариев в Нафтогазе можете хоть Спортлото теперь призывать.
Зразу ж після махінації з призначенням, вітренко звільнив з "Нафтогазу" всю команду, яка лобіювала в Америці санкції проти "ПП 2".
Чому пішла Лана Зеркаль?
Тепер пліснява, звично, перекладає провину на "попередників". Мабуть, на наглядову раду, яка не давала дерибанити "нафтогаз" і здати інтереси України.
https://www.youtube.com/watch?v=ptV1YshG5is
Цікаво, чому за 5 років бариги при владі ПП-2 не був добудований, країни ЄС сперечалися між собою про доцільність такої побудови і, хоча на його побудову треба було менше 2,5 років, ця труба так і не була побудована...
Але за 2 останні роки не те, що продовжили будівництво, але й санкцій позбулися...
От цікаво: що змінилося? В чому різниця періоду 2014-2019 - з періодом 2019-2021?
Може рептілоїди спонсують?
НафтоВанючка борюкалася за нарід...
А вилочки не знайдеться локшину з вух знімати??