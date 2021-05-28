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"Нафтогаз" выступает против снятия санкций США с проекта "Северный поток-2"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

НАК "Нафтогаз Украины" только частично поддерживает открытое обращение аналитического центра Center for liberal modernity к федеральному правительству и демократическим партиям Германии, поскольку считает недопустимым призыв о поиске компромисса в части снятия санкций США.

Об этом говорится в пресс-релизе НАК, сообщает Цензор.НЕТ.

"Риски отказа от санкций со стороны новой администрации были понятны. Ожидаем, что новая администрация США будет искать определенные компромиссы с Германией, поскольку для них Германия является важным партнером по НАТО. В свою очередь, Германия, по крайней мере до выборов осенью, постарается как можно быстрее закончить строительство "Северного потока-2" и давить на США. Поскольку этот риск был очевиден, я ожидал, что мои предшественники будут играть на опережение", - заявил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

Учитывая высокую вероятность возникновения новых угроз, Нафтогаз обращается в органы государственной власти, к общественным деятелям и экспертному сообществу, чтобы немедленно выступить с публичной инициативой и призвать стратегических партнеров и все заинтересованные стороны не допустить снятия санкций США с проекта Северный поток-2.

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Напомним, "Нафтогаз" усиливает управленческую команду для поиска новых инструментов противодействия проекту "Северный поток-2".

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+5
Фаза "принятие" ещё не наступила. Всё, ребятишки, кончились ежегодные бонусы.
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28.05.2021 21:44
+5
На своїй прес-конференції Віслюк Оманський заявив, що завершення Північного потоку-2 буде особистою поразкою Байдена. Це так гарно ілюструє інфантильну Зе-владу! Самому закупляти російський газ і при цьому вимагати від Байдена зупинити поставки цього самого газу у Європу.

"Нафтогаз" выступает против снятия санкций США с проекта "Северный поток-2" - Цензор.НЕТ 4165
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28.05.2021 21:46
+4
Поки влада бариг та мародьорів героїчно оголосила заборону імпорту електроенергії з Білорусі та РФ, в Україну надійшла перша партія скрапленого газу виробництва "Роснефти". Це все, що потрібно знати про послідовність енергетичної безпеки часів Моніки Зеленські.
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28.05.2021 21:47
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Правила форума Совет форумчан
Фаза "принятие" ещё не наступила. Всё, ребятишки, кончились ежегодные бонусы.
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28.05.2021 21:44 Ответить
Поки влада бариг та мародьорів героїчно оголосила заборону імпорту електроенергії з Білорусі та РФ, в Україну надійшла перша партія скрапленого газу виробництва "Роснефти". Це все, що потрібно знати про послідовність енергетичної безпеки часів Моніки Зеленські.
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28.05.2021 21:47 Ответить
Ну да, надо было через Словакию этот поезд протащить, тогда бы вопросов не было.
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28.05.2021 21:49 Ответить
після того, як мудрий нарід обрав зебіла, а він почав знищувати і Нафтогаз теж, всім насрати, проти чого ви там... Багаторічну роботу викинули зєлє на рояль...
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28.05.2021 21:58 Ответить
На своїй прес-конференції Віслюк Оманський заявив, що завершення Північного потоку-2 буде особистою поразкою Байдена. Це так гарно ілюструє інфантильну Зе-владу! Самому закупляти російський газ і при цьому вимагати від Байдена зупинити поставки цього самого газу у Європу.

"Нафтогаз" выступает против снятия санкций США с проекта "Северный поток-2" - Цензор.НЕТ 4165
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28.05.2021 21:46 Ответить


Hellis@13Hellis_13 4 ч

из нескольких источников подтверждают #слух что Ахметов выводит в жизнь новую партию. Назваться будет "Украина - наш дом".
В главе партии ставит ... да да, вот этого самого Колесникова, владельца "Конти" спокойно скупающего на Московии уже третью кондитерскую фабрику.
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28.05.2021 23:07 Ответить
да какая разница..натаха витренко разрулит
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28.05.2021 21:47 Ответить
Заголовок не відображає суть.
"Вітренко заявив:винні попередники"-типу,так.
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28.05.2021 21:51 Ответить
Изменение структуры и кадровые перестройки Нафтогаза показала, что корпопоративной реформой гос.предприятий в Украине нынешняя власть заниматься не будет. Потому США снимает свои санкции с Северного потока 2. Смысла запрещать что-то бизнесменам Запада, чтобы обогащался Коломойский никакого нет. Труба в Украине работает последние месяцы.
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28.05.2021 21:52 Ответить
Вот только после увольнения Витренкой из Нафтогаза блока лоббистов блокирования строительства СП-2 уже пофигу, шо там говорят.

Был независимый Нафтогаз, а стала карманная контора ЗЕбанариев, которая всем до лампочки.
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28.05.2021 21:52 Ответить
Витренко усиливает команду чтобы убедить США и ФРГ что Северный поток угрожает всему цивилизованному миру. Как только усилит - еще возьмёт денег из казны-- так сразу и убедит.
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28.05.2021 21:53 Ответить
Точно.
Усиление команды по-ЗЕленому - это когда сильную команду разгоняют к херам, а потом удивляются, что фигня какая-то вышла.
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28.05.2021 22:01 Ответить
Нафтогаз обращается в органы государственной власти, к общественным деятелям и экспертному сообществу, чтобы немедленно выступить с публичной инициативой и призвать...

После рейдерства ЗЕбанариев в Нафтогазе можете хоть Спортлото теперь призывать.
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28.05.2021 22:03 Ответить
Витренко точно из Нафтогаза надо убирать. Его мама была бы там более уместной.
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28.05.2021 22:15 Ответить
"Нафтогаз" виступає проти зняття санкцій США з проєкту "Північний потік-2" - Цензор.НЕТ 4316
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28.05.2021 23:19 Ответить
Ясно. Виноваты папередники.
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28.05.2021 22:16 Ответить
Ищ Канады пишешь?😂🌷
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28.05.2021 22:40 Ответить
Імітація обурення.
Зразу ж після махінації з призначенням, вітренко звільнив з "Нафтогазу" всю команду, яка лобіювала в Америці санкції проти "ПП 2".
Чому пішла Лана Зеркаль?
Тепер пліснява, звично, перекладає провину на "попередників". Мабуть, на наглядову раду, яка не давала дерибанити "нафтогаз" і здати інтереси України.
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28.05.2021 22:19 Ответить
" Невігласи! Зеркаль одним махом попустила еліту - не залишила й мокрого місця. Справжня профі "

https://www.youtube.com/watch?v=ptV1YshG5is
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28.05.2021 22:30 Ответить
Ваше мнение для нас очень ценно- Госдеп США
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28.05.2021 22:21 Ответить
Украинская труба шаг за шагом превращается в груду металлолома...
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28.05.2021 22:23 Ответить
Это все понятно.А бельгийцу какое дело?😂🌷
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28.05.2021 22:39 Ответить
Неужели с помощью транслейта он так хорошо перевел с французского или фламандского на рассеянский? "Нафтогаз" виступає проти зняття санкцій США з проєкту "Північний потік-2" - Цензор.НЕТ 972 "Нафтогаз" виступає проти зняття санкцій США з проєкту "Північний потік-2" - Цензор.НЕТ 3683
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29.05.2021 10:58 Ответить
это кацап под прокси, должно же быть понятно "Нафтогаз" виступає проти зняття санкцій США з проєкту "Північний потік-2" - Цензор.НЕТ 9139 ему грустно сидеть на бутылке в кацапии, вот и ищет под каким бы VPN влезть в цивилизованный мир "Нафтогаз" виступає проти зняття санкцій США з проєкту "Північний потік-2" - Цензор.НЕТ 4326
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29.05.2021 11:02 Ответить
Знову рубрика "Цікаво"...
Цікаво, чому за 5 років бариги при владі ПП-2 не був добудований, країни ЄС сперечалися між собою про доцільність такої побудови і, хоча на його побудову треба було менше 2,5 років, ця труба так і не була побудована...
Але за 2 останні роки не те, що продовжили будівництво, але й санкцій позбулися...
От цікаво: що змінилося? В чому різниця періоду 2014-2019 - з періодом 2019-2021?
Може рептілоїди спонсують?
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28.05.2021 22:31 Ответить
Ёпт! Соединённые Штаты в опасности! Столь решительная и жёсткая позиция "Нафтогаза" может нанести реальный ущерб США. Дело в том, что вышеуказанная позиция "Нафтогаза" вне всяких сомнений вызовет в Штатах массовую "ржачку до всрачки". А какой, нахрен, мировой жандарм из обосранного америкоса?
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28.05.2021 22:51 Ответить
З 14_року ...
НафтоВанючка борюкалася за нарід...
А вилочки не знайдеться локшину з вух знімати??
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28.05.2021 23:16 Ответить
Хорошо, что США подчиняется НАК "Нафтогаз Украины".
"Нафтогаз" виступає проти зняття санкцій США з проєкту "Північний потік-2" - Цензор.НЕТ 8988
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29.05.2021 10:18 Ответить
 
 