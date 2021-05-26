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"Нафтогаз" усиливает команду для противодействия достройке "Северного потока-2", - Витренко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

НАК "Нафтогаз Украины" усиливает команду, которая будет работать над недопущением запуска газопровода "Северный поток 2".

Об этом заявил глава Нафтогаза Юрий Витренко, информирует Цензор.НЕТ.

"Борьба с достройкой "Северного потока-2" является приоритетным направлением для НАК. Это национальная задача для Украины -  сделать все возможное, чтобы "Северный поток-2" не был достроен. В последние 2-3 месяца мы видим некоторую пробуксовку в том, что касается применения действенных санкций со стороны США.

Сейчас мы ищем новые подходы, как придать новую динамику этому процессу, учитывая смену администрации в США. Мы хотим, чтобы администрация Байдена применяла все возможности, которые предоставляет американское законодательство, которые предоставил ей Конгресс США, чтобы остановить "Северный поток-2", - рассказал Витренко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Нафтогаз" может подать новые иски к российскому "Газпрому", - Витренко

Глава НАК надеется, что новые подходы, которые будут применяться новой командой в Нафтогазе, помогут добиться применения действенных санкций. По словам Витренко, новая позитивная динамика в этом вопросе должна появиться в ближайшие 2-3 месяца.

"Будем убеждать наших партнеров, что "Северный поток-2" - опасное геополитическое оружие Кремля, которое угрожает не только Украине, но и всему цивилизованному миру", - подчеркнул Витренко.

Также читайте: Если "Северный поток-2" будет реализован, это будет поражение дипломатии США, - Кулеба

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+11
і тому ви вижили Зеркаль? крута підготовка, нічо не скажеш.
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26.05.2021 20:01
+8
Витренко сначала уволил из Нафтогаза лоббистов запрета СП-2, которые успешно работали с США, а теперь "усиливает".

Кем в ЗЕленом шапито шото можно усилисть???
Клоунами из Квартала и Лещенками или ахметовскими решалами?
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26.05.2021 20:06
+7
Ага, услиливіают. И Зеркаль выгнали тоже для усиления.
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26.05.2021 19:59
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ой
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26.05.2021 19:57 Ответить
Киву и Шуфрича в команду возьмите !!!
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26.05.2021 20:04 Ответить
кого хотите берите, только не лису - юльку
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26.05.2021 20:17 Ответить
кива уже дал предварительное согласие .У него прямо руки чешутся и все остальное тоже ...будет работать не покладая их в три смены
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26.05.2021 20:19 Ответить
Ага, услиливіают. И Зеркаль выгнали тоже для усиления.
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26.05.2021 19:59 Ответить
наймут новое агентство еще дороже, чем при коболеве....
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26.05.2021 20:00 Ответить
і тому ви вижили Зеркаль? крута підготовка, нічо не скажеш.
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26.05.2021 20:01 Ответить
З такими думками ви всю країну прос*рете.
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26.05.2021 20:03 Ответить
Уже, я опоздал...
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26.05.2021 20:03 Ответить
Вы там себе такие премии и зарплаты ставите что можно было пару месторождений и свой северный поток построить
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26.05.2021 20:02 Ответить
Побачимо...а раніше чого не ворушкались ?
Фуйло вже стрічки нарізав і повітряні кулі надув.
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26.05.2021 20:02 Ответить
Витренко сначала уволил из Нафтогаза лоббистов запрета СП-2, которые успешно работали с США, а теперь "усиливает".

Кем в ЗЕленом шапито шото можно усилисть???
Клоунами из Квартала и Лещенками или ахметовскими решалами?
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26.05.2021 20:06 Ответить
Наберете еще одну структуру для прикормки дармоедов?
Можете Бигуса пригласить в наблюдательный совет.
Полномочия - связь с общественностью...
Вот тогда СП-2 точно крышка.
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26.05.2021 20:10 Ответить
І що вони можуть? Все залежить тільки від США.Але США,вже все сказали.
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26.05.2021 20:12 Ответить
"Нафтогаз" усиливает команду для противодействия достройке "Северного потока-2", - Витренко

============
Заявил агент Кремля
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26.05.2021 20:20 Ответить
"Нафтогаз" усиливает команду-чтобы "убеждать наших партнеров (ФРГ и США), что Северный поток - опасное геополитическое оружие Кремля, которое угрожает не только Украине, но и всему цивилизованному миру" . Типа что "Байден выразил уверенность, что строительство газопровода "Северный поток 2" продолжится", так это Байден сказал сгоряча, не подумав. А усиленная команда Витренко Байдена вразумит и направит. Кодлан Коломойского искренне уверен что украинцам можно впарить любую херню.
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26.05.2021 20:25 Ответить
"Нафтогаз" усиливает команду для противодействия достройке "Северного потока-2", - Витренко - Цензор.НЕТ 5941 Шо ви робите?
" Єрмак проти Байдена. Ми Вас попереджали..."

https://www.youtube.com/watch?v=pTNg9jB7GLs
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26.05.2021 20:34 Ответить
ТАК ПОСЫЛАЙТЕ ВОДОЛАЗОВ-ДИВЕРСАНТОВ !)
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26.05.2021 20:35 Ответить
БО ВАША ГРУПА - ЦЕ ТРУПА )))
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26.05.2021 20:37 Ответить
усиление нафогаза - это немедленное увольнение витренко...
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26.05.2021 20:38 Ответить
США не смогли, а какой-то Витренко сможет. Дурдом?
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26.05.2021 20:43 Ответить
Не смогли или не захотели?
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26.05.2021 20:51 Ответить
Були повинні?
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26.05.2021 21:25 Ответить
Свои месторождения разрабатывайте дятлы.
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26.05.2021 20:46 Ответить
У них уже разработаны для них ))))
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26.05.2021 20:51 Ответить
"усилитель" рашистского грязьпрома в украинском "нафтогазе" ,собрался делать усиление подобно усилению по тарифам для украинского народа
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26.05.2021 20:59 Ответить
..Прибільшення своєї *важливості* ...А хіба це робота Нафтогазу ? ..Мені здається дипломатії .
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26.05.2021 22:03 Ответить
Пізно всрались
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27.05.2021 00:19 Ответить
Шо, никак без россииматушки и ее газа, и ниче шо агрессор, вот за такой менталитет и не любят украинцев мне кажется.
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27.05.2021 10:16 Ответить
Жалюгідні злодюги - імпотенти...
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27.05.2021 12:54 Ответить
 
 