Новым послом ФРГ в Украине станет высокопоставленный дипломат НАТО, - СМИ

Заместитель генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Борис Руге может стать новым послом Германии в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Der Spiegel со ссылкой на правительственные источники.

Кто такой Борис Руге

64-летний дипломат имеет значительный международный опыт. Он работает в структурах НАТО, где отвечает за политические вопросы, в частности:

партнерство с Украиной;

политику в отношении России;

расширение Альянса;

контроль над вооружениями и нераспространение.

До работы в Альянсе Руге занимал ряд важных должностей:

был заместителем председателя Мюнхенской конференции по безопасности;

работал послом Германии в США;

возглавлял дипломатическую миссию в Саудовской Аравии.

Также во время операции в Косово он работал в штаб-квартире НАТО и был советником командования Альянса.

Когда состоится назначение

По данным источников, окончательное одобрение Кабинета министров Германии является формальностью и должно состояться в ближайшее время.

Должность посла в Киеве стала вакантной после того, как предыдущий посол Гайко Томс был переведен в Испанию. Он возглавлял дипмиссию в Украине лишь с лета 2025 года.

Что еще планирует Берлин

Параллельно Германия планирует усилить свое военное присутствие в дипломатической миссии в Украине.

В частности, речь идет о расширении штата военного атташе. О таких намерениях заявил министр обороны Германии Борис Писториус после переговоров с украинской стороной.

Кроме того, правительство ФРГ намерено активнее привлекать немецкий бизнес к инвестициям в украинский оборонный сектор и созданию совместных предприятий.

