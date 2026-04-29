Новым послом ФРГ в Украине станет высокопоставленный дипломат НАТО, - СМИ
Заместитель генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Борис Руге может стать новым послом Германии в Украине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Der Spiegel со ссылкой на правительственные источники.
Кто такой Борис Руге
64-летний дипломат имеет значительный международный опыт. Он работает в структурах НАТО, где отвечает за политические вопросы, в частности:
- партнерство с Украиной;
- политику в отношении России;
- расширение Альянса;
- контроль над вооружениями и нераспространение.
До работы в Альянсе Руге занимал ряд важных должностей:
- был заместителем председателя Мюнхенской конференции по безопасности;
- работал послом Германии в США;
- возглавлял дипломатическую миссию в Саудовской Аравии.
Также во время операции в Косово он работал в штаб-квартире НАТО и был советником командования Альянса.
Когда состоится назначение
По данным источников, окончательное одобрение Кабинета министров Германии является формальностью и должно состояться в ближайшее время.
Должность посла в Киеве стала вакантной после того, как предыдущий посол Гайко Томс был переведен в Испанию. Он возглавлял дипмиссию в Украине лишь с лета 2025 года.
Что еще планирует Берлин
Параллельно Германия планирует усилить свое военное присутствие в дипломатической миссии в Украине.
В частности, речь идет о расширении штата военного атташе. О таких намерениях заявил министр обороны Германии Борис Писториус после переговоров с украинской стороной.
Кроме того, правительство ФРГ намерено активнее привлекать немецкий бизнес к инвестициям в украинский оборонный сектор и созданию совместных предприятий.
