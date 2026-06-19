Новий посол України Брусило офіційно розпочав роботу в Італії
Новий посол України в Італії Ігор Брусило офіційно розпочав свою дипломатичну місію.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це дипломат написав на своїй сторінці у соцмережі X.
У п'ятницю Брусило вручив вірчі грамоти президенту Італії Серджо Маттареллі, після чого офіційно приступив до виконання обов'язків посла.
У своєму повідомленні він подякував Італії та її громадянам за підтримку України від початку повномасштабного російського вторгнення.
Також дипломат заявив про намір розвивати співпрацю між Україною та Італією і зміцнювати двосторонні відносини.
Нагадаємо, 3 березня президент Володимир Зеленський призначив Ігоря Брусила послом України в Італії. До цього він обіймав посаду заступника керівника Офісу Президента.
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