Новий посол України Брусило офіційно розпочав роботу в Італії

Новий посол України в Італії Ігор Брусило офіційно розпочав свою дипломатичну місію.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це дипломат написав на своїй сторінці у соцмережі X.

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У п'ятницю Брусило вручив вірчі грамоти президенту Італії Серджо Маттареллі, після чого офіційно приступив до виконання обов'язків посла.

У своєму повідомленні він подякував Італії та її громадянам за підтримку України від початку повномасштабного російського вторгнення.

Також дипломат заявив про намір розвивати співпрацю між Україною та Італією і зміцнювати двосторонні відносини.

Нагадаємо, 3 березня президент Володимир Зеленський призначив Ігоря Брусила послом України в Італії. До цього він обіймав посаду заступника керівника Офісу Президента.

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