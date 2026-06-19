Греция присоединится к восстановлению поврежденного российским дроном собора Киево-Печерской лавры, - СМИ

Греция поддержала восстановление Успенского собора Киево-Печерской лавры, который был поврежден во время российского нападения 15 июня.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Greek Reporter.

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Министр культуры Греции Лина Мендони направила письмо вице-премьер-министру Украины и министру культуры Татьяне Бережной, в котором выразила поддержку после повреждения исторического монастырского комплекса в Киеве.

В Министерстве культуры Греции заявили, что страна готова профинансировать проведение реставрационных исследований для восстановления Успенского собора.

Также Афины планируют продолжить работу над меморандумом о сотрудничестве между Европейским центром византийских и поствизантийских памятников и Министерством культуры Украины.

Документ предусматривает проведение специализированных учебных семинаров в Салониках для украинских реставраторов и развитие сотрудничества в сфере сохранения культурного наследия.

Мендони подчеркнула, что культурное наследие не должно становиться мишенью во время вооруженных конфликтов, и осудила повреждение памятника, имеющего исключительную историческую, архитектурную и религиозную ценность.

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