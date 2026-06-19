Греція долучиться до відновлення пошкодженого російським дроном собору Києво-Печерської лаври, - ЗМІ

Греція підтримала відновлення Успенського собору Києво-Печерської лаври, який був пошкоджений під час російської атаки 15 червня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Greek Reporter.

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Міністерка культури Греції Ліна Мендоні надіслала листа віцепрем'єр-міністерці України та міністерці культури Тетяна Бережна, у якому висловила підтримку після пошкодження історичного монастирського комплексу в Києві.

У Міністерстві культури Греції заявили, що країна готова профінансувати проведення реставраційних досліджень для відновлення Успенського собору.

Також Афіни планують продовжити роботу над меморандумом про співпрацю між Європейським центром візантійських та поствізантійських пам'яток і Міністерством культури України.

Документ передбачає проведення спеціалізованих навчальних семінарів у Салоніках для українських реставраторів та розвиток співпраці у сфері збереження культурної спадщини.

Мендоні наголосила, що культурна спадщина не повинна ставати ціллю під час збройних конфліктів і засудила пошкодження пам'ятки, яка має виняткову історичну, архітектурну та релігійну цінність.

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