Пожизненное заключение: в Харьковской области прокуратура добилась наказания для отчима, который насиловал трех падчериц

Харьковский апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции и приговорил к пожизненному лишению свободы 50-летнего мужчину, который в течение двух лет совершал сексуальное насилие над тремя своими несовершеннолетними падчерицами.

Ранее суд первой инстанции приговорил преступника к 15 годам лишения свободы, сообщает Цензор.НЕТ.

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Поскольку прокуратура сочла такой приговор несоразмерным тяжести содеянного, приговор был обжалован.

Следствие установило, что осужденный издевался над детьми ночью в их же доме, когда девочки спали и были абсолютно беззащитны. Сначала мужчина насиловал старшую дочь, а затем перешел к младшим сестрам. На суде обвинение заняло бескомпромиссную позицию: человек, который должен был быть для детей опорой и защитой, нанёс им тяжёлую психологическую травму на всю жизнь, поэтому снисхождения быть не может. Суд полностью согласился с доводами прокуроров.

Системное противодействие преступлениям против детей

В прокуратуре подчеркивают, что работа по вынесению самых суровых приговоров за преступления против несовершеннолетних носит системный характер. Помимо процесса в Харьковской области, правоохранители добились максимальных наказаний еще в двух резонансных делах:

В Житомирской области: прокуроры добились пожизненного заключения для 23-летнего мужчины. Находясь в состоянии наркотического опьянения, он ворвался в чужую квартиру, изнасиловал женщину, после чего зарезал её и её малолетнюю дочь, а затем поджёг жилище, чтобы скрыть следы преступления.

В Одессе: на днях пожизненный срок получил мужчина, который изнасиловал и жестоко убил 7-летнюю девочку-соседку, а её тело пытался спрятать в подвале соседнего здания.

"Ни одно решение суда не способно вернуть родителям детей, которых они потеряли, а пострадавшим - утраченное детство и чувство безопасности. Но государство обязано сделать все, чтобы такие преступники больше никогда не получили возможности отнять или искалечить чью-то жизнь. Когда речь идет об особо тяжких преступлениях против детей, наказание должно быть максимально суровым. Без компромиссов. Без снисходительности", - резюмировали в прокуратуре.

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