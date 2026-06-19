Довічне ув’язнення: на Харківщині прокуратура домоглася покарання для вітчима, який ґвалтував 3 падчерок

Харківський апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції та засудив до довічного позбавлення волі 50-річного чоловіка, який протягом двох років чинив сексуальне насильство над трьома своїми малолітніми падчерками.

Раніше суд першої інстанції призначив зловмиснику покарання у вигляді 15 років тюрми, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Подробиці

Оскільки прокуратура вважала такий вердикт неспівмірним із тяжкістю скоєного, вирок було оскаржено.

Слідство встановило, що засуджений знущався з дітей уночі в їхньому ж домі, коли дівчата спали і були абсолютно беззахисними. Спочатку чоловік ґвалтував найстаршу дитину, а згодом перейшов до молодших сестер. На суді обвинувачення зайняло безкомпромісну позицію: людина, яка мала бути для дітей опорою та захистом, завдала їм важкої психологічної травми на все життя, тому поблажливості бути не може. Суд повністю погодився з доводами прокурорів.

Системна протидія злочинам проти дітей

У прокуратурі наголошують, що робота з винесення найжорсткіших вироків за злочини проти неповнолітніх є системною. Окрім процесу на Харківщині, правоохоронці відстояли максимальні покарання ще у двох резонансних справах:

На Житомирщині: прокурори домоглися довічного ув’язнення для 23-річного чоловіка. Перебуваючи у стані наркотичного сп'яніння, він увірвався до чужої квартири, зґвалтував жінку, після чого зарізав її та її малолітню доньку, а потім підпалив оселю, щоб приховати сліди злочину.

В Одесі: днями довічний термін отримав чоловік, який зґвалтував і жорстоко вбив 7-річну дівчинку-сусідку, а її тіло намагався сховати в підвалі сусідньої будівлі.

"Жодне рішення суду не здатне повернути батькам дітей, яких вони втратили, а постраждалим — втрачене дитинство і відчуття безпеки. Але держава зобов'язана зробити все, щоб такі злочинці більше ніколи не отримали можливості забрати чи скалічити чиєсь життя. Коли йдеться про особливо тяжкі злочини проти дітей, покарання має бути максимально суворим. Без компромісів. Без поблажливості", — резюмували в прокуратурі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ та ДБР затримали адвоката, який за хабарі обіцяв "закрити справу" щодо організатора ухилянтських схем