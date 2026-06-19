Россия двое суток подряд атакует энергообъекты на Днепропетровщине

Российские войска уже двое суток подряд массированно атакуют энергетическую инфраструктуру Днепропетровской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявили в компании ДТЭК.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По данным энергохолдинга, оккупанты обстреливают энергообъекты дронами и артиллерией. На отдельных объектах возникли пожары.

В ДТЭК отметили, что часть энергетической инфраструктуры российские войска атаковали по несколько раз.

В результате ударов оборудование получило значительные повреждения. Энергетики непрерывно работают над восстановлением объектов и ликвидацией последствий атак.

17 июня российские войска уже нанесли удар по одному из энергообъектов ДТЭК в Днепропетровской области. Тогда без электроснабжения остались потребители в 139 населенных пунктах.

Энергетикам удалось постепенно восстановить электроснабжение, однако обстрелы инфраструктуры продолжились.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Днепре новый удар дрона по дому: ранены 8-летняя девочка и ее братик (обновлено). ФОТОрепортаж