Россия двое суток подряд атакует энергообъекты на Днепропетровщине
Российские войска уже двое суток подряд массированно атакуют энергетическую инфраструктуру Днепропетровской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявили в компании ДТЭК.
По данным энергохолдинга, оккупанты обстреливают энергообъекты дронами и артиллерией. На отдельных объектах возникли пожары.
В ДТЭК отметили, что часть энергетической инфраструктуры российские войска атаковали по несколько раз.
В результате ударов оборудование получило значительные повреждения. Энергетики непрерывно работают над восстановлением объектов и ликвидацией последствий атак.
17 июня российские войска уже нанесли удар по одному из энергообъектов ДТЭК в Днепропетровской области. Тогда без электроснабжения остались потребители в 139 населенных пунктах.
Энергетикам удалось постепенно восстановить электроснабжение, однако обстрелы инфраструктуры продолжились.
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