Росія дві доби поспіль атакує енергооб’єкти на Дніпропетровщині

Російські війська дві доби поспіль масовано атакують енергетичну інфраструктуру Дніпропетровської області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявили у компанії ДТЕК.

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За даними енергохолдингу, окупанти обстрілюють енергооб'єкти дронами та артилерією. На окремих об'єктах виникли пожежі.

У ДТЕК зазначили, що частину енергетичної інфраструктури російські війська атакували по кілька разів.

Внаслідок ударів обладнання зазнало значних пошкоджень. Енергетики безперервно працюють над відновленням об'єктів та ліквідацією наслідків атак.

17 червня російські війська вже завдали удару по одному з енергооб'єктів ДТЕК у Дніпропетровській області. Тоді без електропостачання залишилися споживачі у 139 населених пунктах.

Енергетикам вдалося поступово відновити електропостачання, однак обстріли інфраструктури продовжилися.

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