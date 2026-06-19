Во Львове официально открыли первый АЗК новой сети TurbOil

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19 июня во Львове состоялось официальное открытие первого автозаправочного комплекса новой украинской сети TurbOil. Первая АЗС бренда расположена по адресу: проспект Червоной Калины, 13А.

TurbOil выходит на украинский рынок топлива, уделяя особое внимание основным потребностям водителей: качественному топливу, справедливой цене и удобному сервису. Компания стремится предложить клиентам понятный и прозрачный подход к обслуживанию, при котором качество продукта и комфорт посетителей являются ключевыми приоритетами.

Для обеспечения стабильного качества топлива TurbOil использует собственные логистические возможности и многолетний опыт управленческой команды. Это позволяет контролировать весь путь продукта - от загрузки на нефтеперерабатывающем заводе до его поступления в резервуары АЗК и заправки автомобиля клиента.

Компания поставляет топливо, импортируемое железнодорожным и автомобильным транспортом с высокотехнологичных нефтеперерабатывающих заводов Литвы, Польши и Германии. Для новых комплексов закуплено современное технологическое оборудование, топливораздаточные колонки и оснащение от ведущих производителей отрасли.

Помимо развития бизнеса, TurbOil планирует поддерживать социальные проекты. Одним из главных направлений компания считает поддержку Сил обороны Украины - в знак благодарности военным за то, что украинский бизнес может работать и развиваться.

Открытие первой АЗК во Львове стало началом развития сети TurbOil. В ближайшей перспективе компания планирует открыть 25 автозаправочных комплексов в различных регионах Украины.

TurbOil - молодой украинский бренд, формирующий свой подход к топливному сервису: качественное топливо, справедливая цена и удобный сервис для каждого.

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