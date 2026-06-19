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Новости
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Во Львове официально открыли первый АЗК новой сети TurbOil

Новости компаний

АЗС

19 июня во Львове состоялось официальное открытие первого автозаправочного комплекса новой украинской сети TurbOil. Первая АЗС бренда расположена по адресу: проспект Червоной Калины, 13А.

TurbOil выходит на украинский рынок топлива, уделяя особое внимание основным потребностям водителей: качественному топливу, справедливой цене и удобному сервису. Компания стремится предложить клиентам понятный и прозрачный подход к обслуживанию, при котором качество продукта и комфорт посетителей являются ключевыми приоритетами.

Для обеспечения стабильного качества топлива TurbOil использует собственные логистические возможности и многолетний опыт управленческой команды. Это позволяет контролировать весь путь продукта - от загрузки на нефтеперерабатывающем заводе до его поступления в резервуары АЗК и заправки автомобиля клиента.

АЗС

Компания поставляет топливо, импортируемое железнодорожным и автомобильным транспортом с высокотехнологичных нефтеперерабатывающих заводов Литвы, Польши и Германии. Для новых комплексов закуплено современное технологическое оборудование, топливораздаточные колонки и оснащение от ведущих производителей отрасли.

Помимо развития бизнеса, TurbOil планирует поддерживать социальные проекты. Одним из главных направлений компания считает поддержку Сил обороны Украины - в знак благодарности военным за то, что украинский бизнес может работать и развиваться.

АЗС

Открытие первой АЗК во Львове стало началом развития сети TurbOil. В ближайшей перспективе компания планирует открыть 25 автозаправочных комплексов в различных регионах Украины.

TurbOil - молодой украинский бренд, формирующий свой подход к топливному сервису: качественное топливо, справедливая цена и удобный сервис для каждого.

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Автор: 

Львов (4671) АЗК (2) горючее (72) Львовская область (3208) Львовский район (257)
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Топ комментарии
+6
А адресу написали щоб кацапи не заморочуволися й відразу програмували свої засоби ураження? Який крінж!🤦🤦🤦
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19.06.2026 18:36 Ответить
+3
За такой пожелание сегодня ***** не посылали? Буду первым(всех лайкнувших тоже касается).
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19.06.2026 18:44 Ответить
+2
Ти дура?
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19.06.2026 18:40 Ответить

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