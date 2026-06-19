У Львові офіційно відкрили першу АЗК нової мережі TurbOil

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19 червня у Львові відбулося офіційне відкриття першого автозаправного комплексу нової української мережі TurbOil. Перша АЗК бренду розташована за адресою проспект Червоної Калини, 13А.

TurbOil виходить на український паливний ринок із фокусом на головних потребах водіїв: якісному пальному, справедливій ціні та зручному сервісі. Компанія прагне запропонувати клієнтам зрозумілий і прозорий підхід до обслуговування, де якість продукту та комфорт відвідувачів є ключовими пріоритетами.

Для забезпечення стабільної якості пального TurbOil використовує власні логістичні можливості та багаторічний досвід управлінської команди. Це дозволяє контролювати весь шлях продукту - від завантаження на нафтопереробному заводі до його надходження в резервуари АЗК і заправки автомобіля клієнта.

Компанія постачає пальне, імпортоване залізничним та автомобільним транспортом із високотехнологічних нафтопереробних заводів Литви, Польщі та Німеччини. Для нових комплексів закуплено сучасне технологічне обладнання, паливороздавальні колонки та оснащення від провідних виробників галузі.

Окрім розвитку бізнесу, TurbOil планує підтримувати соціальні проєкти. Одним із головних напрямів компанія визначає підтримку Сил оборони України - як подяку військовим за можливість українського бізнесу працювати та розвиватися.

Відкриття першої АЗК у Львові стало початком розвитку мережі TurbOil. У найближчій перспективі компанія планує відкрити 25 автозаправних комплексів у різних регіонах України.

TurbOil - молодий український бренд, що формує власний підхід до паливного сервісу: якісне пальне, справедлива ціна та зручний сервіс для кожного.

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