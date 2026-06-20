Враг атаковал Николаевскую область дронами: есть повреждения инфраструктуры

За прошедшие сутки российские войска нанесли удары по Николаевской области с помощью ударных беспилотников различных типов. Пострадавших среди гражданского населения нет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Виталий Ким.

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Осколки Shahed повредили объекты в Николаеве

Накануне область подверглась атаке БПЛА типа Shahed. В результате действий сил противовоздушной обороны и падения обломков в Николаеве повреждены:

окна дошкольного учебного заведения;

линию электропередач;

окна четырех частных домов;

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Баштанский район трижды подвергся атакам дронов "Молния"

Российские войска трижды нанесли удары беспилотниками типа "Молния" по Снигуровской громаде.

В Снигуровке повреждены:

автозаправочную станцию;

окна двух многоквартирных домов.

Пострадавших не зафиксировано.

FPV-дрон атаковал Куцурубскую громаду

В Николаевском районе враг применил FPV-дрон против Куцурубской громады.

По предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал.

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