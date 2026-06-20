Враг атаковал Николаевскую область дронами: есть повреждения инфраструктуры
За прошедшие сутки российские войска нанесли удары по Николаевской области с помощью ударных беспилотников различных типов. Пострадавших среди гражданского населения нет.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Виталий Ким.
Осколки Shahed повредили объекты в Николаеве
Накануне область подверглась атаке БПЛА типа Shahed. В результате действий сил противовоздушной обороны и падения обломков в Николаеве повреждены:
- окна дошкольного учебного заведения;
- линию электропередач;
- окна четырех частных домов;
По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.
Баштанский район трижды подвергся атакам дронов "Молния"
Российские войска трижды нанесли удары беспилотниками типа "Молния" по Снигуровской громаде.
В Снигуровке повреждены:
- автозаправочную станцию;
- окна двух многоквартирных домов.
Пострадавших не зафиксировано.
FPV-дрон атаковал Куцурубскую громаду
В Николаевском районе враг применил FPV-дрон против Куцурубской громады.
По предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал.
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