Ворог атакував Миколаївщину дронами: є пошкодження інфраструктури

Упродовж минулої доби російські війська атакували Миколаївську область ударними безпілотниками різних типів. Постраждалих серед цивільного населення немає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Віталій Кім.

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Уламки Shahed пошкодили об'єкти у Миколаєві

Напередодні область зазнала атаки БпЛА типу Shahed. Унаслідок роботи сил протиповітряної оборони та падіння уламків у Миколаєві пошкоджено:

вікна закладу дошкільної освіти;

лінію електропередач;

вікна чотирьох приватних будинків.

За попередніми даними, жертв і постраждалих немає.

Баштанський район тричі атакували дрони "Молнія"

Російські війська тричі завдали ударів безпілотниками типу "Молнія" по Снігурівській громаді.

У Снігурівці пошкоджено:

автозаправну станцію;

вікна двох багатоквартирних будинків.

Постраждалих не зафіксовано.

FPV-дрон атакував Куцурубську громаду

У Миколаївському районі ворог застосував FPV-дрон по Куцурубській громаді.

За попередньою інформацією, внаслідок атаки ніхто не постраждав.

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