Ворог атакував Миколаївщину дронами: є пошкодження інфраструктури
Упродовж минулої доби російські війська атакували Миколаївську область ударними безпілотниками різних типів. Постраждалих серед цивільного населення немає.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Віталій Кім.
Уламки Shahed пошкодили об'єкти у Миколаєві
Напередодні область зазнала атаки БпЛА типу Shahed. Унаслідок роботи сил протиповітряної оборони та падіння уламків у Миколаєві пошкоджено:
- вікна закладу дошкільної освіти;
- лінію електропередач;
- вікна чотирьох приватних будинків.
За попередніми даними, жертв і постраждалих немає.
Баштанський район тричі атакували дрони "Молнія"
Російські війська тричі завдали ударів безпілотниками типу "Молнія" по Снігурівській громаді.
У Снігурівці пошкоджено:
- автозаправну станцію;
- вікна двох багатоквартирних будинків.
Постраждалих не зафіксовано.
FPV-дрон атакував Куцурубську громаду
У Миколаївському районі ворог застосував FPV-дрон по Куцурубській громаді.
За попередньою інформацією, внаслідок атаки ніхто не постраждав.
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