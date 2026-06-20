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Новини Обстріли Миколаївщини
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Ворог атакував Миколаївщину дронами: є пошкодження інфраструктури

Нічна атака на Миколаївщину: Shahed пошкодили дитсадок і будинки

Упродовж минулої доби російські війська атакували Миколаївську область ударними безпілотниками різних типів. Постраждалих серед цивільного населення немає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Віталій Кім.

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Уламки Shahed пошкодили об'єкти у Миколаєві

Напередодні область зазнала атаки БпЛА типу Shahed. Унаслідок роботи сил протиповітряної оборони та падіння уламків у Миколаєві пошкоджено:

  • вікна закладу дошкільної освіти;
  • лінію електропередач;
  • вікна чотирьох приватних будинків.

За попередніми даними, жертв і постраждалих немає.

Баштанський район тричі атакували дрони "Молнія"

Російські війська тричі завдали ударів безпілотниками типу "Молнія" по Снігурівській громаді.

У Снігурівці пошкоджено:

  • автозаправну станцію;
  • вікна двох багатоквартирних будинків.

Постраждалих не зафіксовано.

FPV-дрон атакував Куцурубську громаду

У Миколаївському районі ворог застосував FPV-дрон по Куцурубській громаді.

За попередньою інформацією, внаслідок атаки ніхто не постраждав.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог атакував "шахедами" Миколаїв: під ударом транспортна та енергетична інфраструктура

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Миколаїв (1909) Миколаївська область (2463) Баштанський район (15) Миколаївський район (219) Снігурівка (4)
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