Ворог атакував "шахедами" Миколаїв: під ударом транспортна та енергетична інфраструктура

Сьогодні, 14 червня 2026 року, зранку ворог атакував Миколаївську область БпЛА типу "Shahed".

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

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Куди поцілив ворог?

За даними ОВА, під ударом у місті Миколаєві була транспортна та енергетична інфраструктура. Постраждалих немає.

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Миколаївський район

Також зазначається, що увечері ворог атакував ударним дроном типу "Молнія" Куцурубську громаду. Внаслідок чого в с. Дмитрівка пошкоджено приватний будинок. Постраждалих немає.

Окрім того, учора ворог двічі атакував FPV-дронами Очаківську громаду. Постраждалих немає.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що 13 червня росіяни вдарили КАБами по центру Слов’янська: шестеро поранених, серед них дитина.

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