Ворог атакував "шахедами" Миколаїв: під ударом транспортна та енергетична інфраструктура
Сьогодні, 14 червня 2026 року, зранку ворог атакував Миколаївську область БпЛА типу "Shahed".
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.
Куди поцілив ворог?
За даними ОВА, під ударом у місті Миколаєві була транспортна та енергетична інфраструктура. Постраждалих немає.
Миколаївський район
Також зазначається, що увечері ворог атакував ударним дроном типу "Молнія" Куцурубську громаду. Внаслідок чого в с. Дмитрівка пошкоджено приватний будинок. Постраждалих немає.
Окрім того, учора ворог двічі атакував FPV-дронами Очаківську громаду. Постраждалих немає.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що 13 червня росіяни вдарили КАБами по центру Слов’янська: шестеро поранених, серед них дитина.
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Victor Victor #437828
показати весь коментар14.06.2026 07:17 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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