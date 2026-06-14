УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11125 відвідувачів онлайн
Новини Обстріли Миколаївщини
447 1

Ворог атакував "шахедами" Миколаїв: під ударом транспортна та енергетична інфраструктура

Шахед над Миколаєвом

Сьогодні, 14 червня 2026 року, зранку ворог атакував Миколаївську область БпЛА типу "Shahed".

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Куди поцілив ворог?

За даними ОВА, під ударом у місті Миколаєві була транспортна та енергетична інфраструктура. Постраждалих немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни атакували "шахедами" Миколаїв: поранені двоє дорослих, 10-річний хлопчик зазнав гострої реакції на стрес

Миколаївський район

Також зазначається, що увечері ворог атакував ударним дроном типу "Молнія" Куцурубську громаду. Внаслідок чого в с. Дмитрівка пошкоджено приватний будинок. Постраждалих немає.

Окрім того, учора ворог двічі атакував FPV-дронами Очаківську громаду. Постраждалих немає.

Що передувало?

Також читайте: Росія атакувала Миколаїв "Шахедами": троє поранених, пошкоджені будинки та автомобілі

Автор: 

Миколаїв (1907) Миколаївська область (2460) обстріл (34484) Шахед (2267) Миколаївський район (216)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А у росії бензин по 20 літрів...
показати весь коментар
14.06.2026 07:17 Відповісти
 
 