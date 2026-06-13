Росіяни атакували "шахедами" Миколаїв: поранені двоє дорослих, 10-річний хлопчик зазнав гострої реакції на стрес
У ніч на 13 червня російські загарбники атакували "шахедами" Миколаїв. Постраждали двоє дорослих та 10-річний хлопчик.
Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.
Троє постраждалих
"Внаслідок атаки "шахедів" поранення дістали двоє людей – 44-річна жінка та 25-річний чоловік. Їх госпіталізовано. Також гостру реакцію на стрес зазнав 10-річний хлопчик, медичну допомогу йому надали на місці", - сказано в повідомленні.
Також через ворожу атаку пошкоджено приватний будинок.
Атака дронів
Нагадаємо, що в ніч на 13 червня окупанти атакують українські міста ударними дронами.
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