РФ атаковала Николаев "шахедами": двое раненых, 10-летний мальчик перенес острую реакцию на стресс
В ночь на 13 июня российские захватчики атаковали Николаев с помощью "шахедов". Пострадали двое взрослых и 10-летний мальчик.
Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.
Трое пострадавших
"В результате атаки "шахедов" ранения получили два человека – 44-летняя женщина и 25-летний мужчина. Их госпитализировали. Также острую реакцию на стресс испытал 10-летний мальчик, медицинскую помощь ему оказали на месте", – говорится в сообщении.
Также в результате вражеской атаки поврежден частный дом.
Атака дронов
Напомним, что в ночь на 13 июня оккупанты атакуют украинские города ударными дронами.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль