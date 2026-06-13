РФ атаковала Николаев "шахедами": двое раненых, 10-летний мальчик перенес острую реакцию на стресс

В ночь на 13 июня российские захватчики атаковали Николаев с помощью "шахедов". Пострадали двое взрослых и 10-летний мальчик.

Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.

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Трое пострадавших

"В результате атаки "шахедов" ранения получили два человека – 44-летняя женщина и 25-летний мужчина. Их госпитализировали. Также острую реакцию на стресс испытал 10-летний мальчик, медицинскую помощь ему оказали на месте", – говорится в сообщении.

Также в результате вражеской атаки поврежден частный дом.

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Атака дронов

Напомним, что в ночь на 13 июня оккупанты атакуют украинские города ударными дронами.

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