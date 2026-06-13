Росіяни вдарили КАБами по центру Слов’янська: 3 людини поранені

Сьогодні, 13 червня, близько 10:45 російські війська вкотре завдали авіаудару по центральній частині Слов'янська.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник міської військової адміністрації Вадим Лях.

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Окупанти застосували три керовані авіабомби.

"КАБи, 3 одиниці. Пошкоджено 23 багатоповерхівки, навчальний заклад, автівки", – зазначив він.

Відомо про трьох поранених

Станом на цей час відомо про трьох постраждалих унаслідок ворожої атаки. За інформацією міської влади, поранення дістали три жінки.

Постраждалим надається необхідна медична допомога.

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