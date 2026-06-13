Росіяни вдарили КАБами по центру Слов’янська: 3 людини поранені
Сьогодні, 13 червня, близько 10:45 російські війська вкотре завдали авіаудару по центральній частині Слов'янська.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник міської військової адміністрації Вадим Лях.
Окупанти застосували три керовані авіабомби.
"КАБи, 3 одиниці. Пошкоджено 23 багатоповерхівки, навчальний заклад, автівки", – зазначив він.
Відомо про трьох поранених
Станом на цей час відомо про трьох постраждалих унаслідок ворожої атаки. За інформацією міської влади, поранення дістали три жінки.
Постраждалим надається необхідна медична допомога.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль