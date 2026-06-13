УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10093 відвідувача онлайн
Новини Обстріл Слов’янська
370 0

Росіяни вдарили КАБами по центру Слов’янська: 3 людини поранені

Сьогодні, 13 червня, близько 10:45 російські війська вкотре завдали авіаудару по центральній частині Слов'янська.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник міської військової адміністрації Вадим Лях.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Окупанти застосували три керовані авіабомби.

"КАБи, 3 одиниці. Пошкоджено 23 багатоповерхівки, навчальний заклад, автівки", – зазначив він.

Відомо про трьох поранених

Станом на цей час відомо про трьох постраждалих унаслідок ворожої атаки. За інформацією міської влади, поранення дістали три жінки.

Постраждалим надається необхідна медична допомога.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Доба на Донеччині: під ударами РФ Слов’янськ, Краматорськ і Дружківка, загинула людина, 7 поранених. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (34473) Донецька область (11327) Краматорський район (1269) Слов’янськ (832)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 