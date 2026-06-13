Россияне нанесли удары КАБами по центру Славянска: 3 человека ранены
Сегодня, 13 июня, около 10:45 российские войска в очередной раз нанесли авиаудар по центральной части Славянска.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник городской военной администрации Вадим Лях.
Оккупанты применили три управляемые авиабомбы.
"КАБы, 3 единицы. Повреждены 23 многоэтажки, учебное заведение, автомобили", – отметил он.
Известно о трех раненых
На данный момент известно о трех пострадавших в результате вражеской атаки. По информации городских властей, ранения получили три женщины.
Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
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