Россияне нанесли удары КАБами по центру Славянска: 3 человека ранены

Сегодня, 13 июня, около 10:45 российские войска в очередной раз нанесли авиаудар по центральной части Славянска.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник городской военной администрации Вадим Лях.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Оккупанты применили три управляемые авиабомбы.

"КАБы, 3 единицы. Повреждены 23 многоэтажки, учебное заведение, автомобили", – отметил он.

Известно о трех раненых

На данный момент известно о трех пострадавших в результате вражеской атаки. По информации городских властей, ранения получили три женщины.

Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сутки на Донетчине: под ударами РФ Славянск, Краматорск и Дружковка, погиб человек, 7 раненых. ФОТОрепортаж