Враг атаковал "шахедами" Николаев: под ударом транспортная и энергетическая инфраструктура

Сегодня, 14 июня 2026 года, утром враг атаковал Николаевскую область с помощью БПЛА типа "Shahed".

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Николаевской ОГА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.

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Куда нацелился враг?

По данным ОГА, под ударом в городе Николаеве оказались транспортная и энергетическая инфраструктура. Пострадавших нет.

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Николаевский район

Также отмечается, что вечером враг атаковал ударным дроном типа "Молния" Куцурубскую громаду. В результате в с. Дмитровка поврежден частный дом. Пострадавших нет.

Кроме того, вчера враг дважды атаковал FPV-дронами Очаковскую громаду. Пострадавших нет.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что 13 июня россияне нанесли удар КАБами по центру Славянска: шесть раненых, среди них ребенок.

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