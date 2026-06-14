Враг атаковал "шахедами" Николаев: под ударом транспортная и энергетическая инфраструктура
Сегодня, 14 июня 2026 года, утром враг атаковал Николаевскую область с помощью БПЛА типа "Shahed".
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Николаевской ОГА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.
Куда нацелился враг?
По данным ОГА, под ударом в городе Николаеве оказались транспортная и энергетическая инфраструктура. Пострадавших нет.
Николаевский район
Также отмечается, что вечером враг атаковал ударным дроном типа "Молния" Куцурубскую громаду. В результате в с. Дмитровка поврежден частный дом. Пострадавших нет.
Кроме того, вчера враг дважды атаковал FPV-дронами Очаковскую громаду. Пострадавших нет.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что 13 июня россияне нанесли удар КАБами по центру Славянска: шесть раненых, среди них ребенок.
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Victor Victor #437828
показать весь комментарий14.06.2026 07:17 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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