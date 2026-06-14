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Новости Обстрелы Николаевщины
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Враг атаковал "шахедами" Николаев: под ударом транспортная и энергетическая инфраструктура

Шахед над Николаевом

Сегодня, 14 июня 2026 года, утром враг атаковал Николаевскую область с помощью БПЛА типа "Shahed".

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Николаевской ОГА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.

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Куда нацелился враг?

По данным ОГА, под ударом в городе Николаеве оказались транспортная и энергетическая инфраструктура. Пострадавших нет.

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Николаевский район

Также отмечается, что вечером враг атаковал ударным дроном типа "Молния" Куцурубскую громаду. В результате в с. Дмитровка поврежден частный дом. Пострадавших нет.

Кроме того, вчера враг дважды атаковал FPV-дронами Очаковскую громаду. Пострадавших нет.

Что предшествовало?

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Николаев (2232) Николаевская область (2306) обстрел (33131) Шахед (2255) Николаевский район (207)
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А у росії бензин по 20 літрів...
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14.06.2026 07:17 Ответить
 
 