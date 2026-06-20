Германия хочет закупить украинские дальнобойные ракеты, - Politico
Берлин рассматривает возможность закупки украинских и израильских ракет дальнего действия. Украинские разработки могут стать частью масштабной программы перевооружения Германии.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico.
Речь идет об ускоренном укреплении собственного потенциала нанесения ударов на большие расстояния на фоне изменений в политике безопасности и ограниченного доступа к части американских систем вооружений.
Согласно информации из внутренних документов оборонного ведомства, Берлин параллельно формирует долгосрочную стратегию развития ракетных возможностей - от временных решений до собственных европейских разработок в последующие десятилетия.
Переход к новой ракетной стратегии Берлина
Германия разрабатывает четырёхэтапный план создания систем дальнего поражения. В краткосрочной перспективе рассматривается закупка более доступных крылатых ракет уже к 2027 году, а также приобретение американских комплексов в последующие годы. Долгосрочная часть плана предусматривает совместные разработки с европейскими партнерами - в частности, с Великобританией - для создания новых высокоточных и даже гиперзвуковых систем.
Отдельным фактором стала неопределенность с поставками американских ракетных систем, что подтолкнуло Берлин к диверсификации поставщиков и уменьшению зависимости от США.
Украинские и израильские разработки как новый приоритет
В рамках поиска альтернатив немецкое Минобороны обратило внимание на израильско-американские стартапы и украинские оборонные компании. Среди потенциальных поставщиков упоминается компания Covenant, которая тестирует ракетную систему Anthem и имеет инвесторов из ведущих венчурных фондов.
В то же время Украина впервые рассматривается в качестве поставщика решений для крупного европейского оборонного контракта. Среди упомянутых разработок - реактивный беспилотник "Барс" и крылатая ракета FP-5 Flamingo компании Fire Point, которая, согласно документам, имеет дальность до 3000 км и значительную боевую мощность.
Также сообщается об интересе немецкой Diehl Defence к возможному совместному производству украинских систем. Основным аргументом в пользу таких решений называют более низкую стоимость по сравнению с американскими аналогами и опыт их применения в реальных боевых условиях.
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