Германия хочет закупить украинские дальнобойные ракеты, - Politico

Берлин рассматривает возможность закупки украинских и израильских ракет дальнего действия. Украинские разработки могут стать частью масштабной программы перевооружения Германии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico.

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Речь идет об ускоренном укреплении собственного потенциала нанесения ударов на большие расстояния на фоне изменений в политике безопасности и ограниченного доступа к части американских систем вооружений.

Согласно информации из внутренних документов оборонного ведомства, Берлин параллельно формирует долгосрочную стратегию развития ракетных возможностей - от временных решений до собственных европейских разработок в последующие десятилетия.

Переход к новой ракетной стратегии Берлина

Германия разрабатывает четырёхэтапный план создания систем дальнего поражения. В краткосрочной перспективе рассматривается закупка более доступных крылатых ракет уже к 2027 году, а также приобретение американских комплексов в последующие годы. Долгосрочная часть плана предусматривает совместные разработки с европейскими партнерами - в частности, с Великобританией - для создания новых высокоточных и даже гиперзвуковых систем.

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Отдельным фактором стала неопределенность с поставками американских ракетных систем, что подтолкнуло Берлин к диверсификации поставщиков и уменьшению зависимости от США.

Украинские и израильские разработки как новый приоритет

В рамках поиска альтернатив немецкое Минобороны обратило внимание на израильско-американские стартапы и украинские оборонные компании. Среди потенциальных поставщиков упоминается компания Covenant, которая тестирует ракетную систему Anthem и имеет инвесторов из ведущих венчурных фондов.

В то же время Украина впервые рассматривается в качестве поставщика решений для крупного европейского оборонного контракта. Среди упомянутых разработок - реактивный беспилотник "Барс" и крылатая ракета FP-5 Flamingo компании Fire Point, которая, согласно документам, имеет дальность до 3000 км и значительную боевую мощность.

Также сообщается об интересе немецкой Diehl Defence к возможному совместному производству украинских систем. Основным аргументом в пользу таких решений называют более низкую стоимость по сравнению с американскими аналогами и опыт их применения в реальных боевых условиях.

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