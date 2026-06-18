Германия передаст Украине тризначное количество ракет "воздух-воздух" из собственных запасов, — Писториус

Министр обороны Германии Борис Писториус объявил о передаче Киеву трехзначного количества ракет "воздух-воздух" из собственных запасов Бундесвера для укрепления противовоздушной обороны.

Об этом он заявил по итогам заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн"), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

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Сотни ракет для ПВО и новые системы IRIS-T

Писториус подтвердил, что немецкое правительство продолжает адаптировать свою поддержку к потребностям Украины, уделяя особое внимание противовоздушной обороне.

"Мы поставили Украине еще одну систему IRIS-T. Совсем недавно мы также ускорили поставку ракет IRIS-T SLS и IRIS-T SLM. Кроме того, мы поставим трехзначное количество ракет "воздух-воздух" из своих собственных запасов", — сказал глава Минобороны Германии.

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Также Писториус напомнил, что Германия выделит $200 млн на закупку дополнительных ракет PAC-3 в рамках программы "Jumpstart". Он добавил, что необходимые производственные мощности будут созданы в Германии.

Поддержка ФРГ

Напомним, ранее украинские и немецкие оборонные компании заключили официальное соглашение о запуске совместного серийного производства наземных роботизированных комплексов "Термит".

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