Германия передаст Украине тризначное количество ракет "воздух-воздух" из собственных запасов, — Писториус
Министр обороны Германии Борис Писториус объявил о передаче Киеву трехзначного количества ракет "воздух-воздух" из собственных запасов Бундесвера для укрепления противовоздушной обороны.
Об этом он заявил по итогам заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн"), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".
Сотни ракет для ПВО и новые системы IRIS-T
Писториус подтвердил, что немецкое правительство продолжает адаптировать свою поддержку к потребностям Украины, уделяя особое внимание противовоздушной обороне.
"Мы поставили Украине еще одну систему IRIS-T. Совсем недавно мы также ускорили поставку ракет IRIS-T SLS и IRIS-T SLM. Кроме того, мы поставим трехзначное количество ракет "воздух-воздух" из своих собственных запасов", — сказал глава Минобороны Германии.
Также Писториус напомнил, что Германия выделит $200 млн на закупку дополнительных ракет PAC-3 в рамках программы "Jumpstart". Он добавил, что необходимые производственные мощности будут созданы в Германии.
Поддержка ФРГ
- Напомним, ранее украинские и немецкие оборонные компании заключили официальное соглашение о запуске совместного серийного производства наземных роботизированных комплексов "Термит".
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