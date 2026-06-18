Німеччина передасть Україні тризначну кількість ракет "повітря-повітря" із власних запасів, - Пісторіус
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про передачу Києву тризначної кількості ракет "повітря-повітря" із власних запасів Бундесверу для посилення протиповітряної оборони.
Про це він сказав за підсумками засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн"), повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".
Сотні ракет для ППО та нові системи IRIS-T
Пісторіус підтвердив, що німецький уряд продовжує адаптувати свою підтримку до потреб України, фокусуючись на протиповітряній обороні.
"Ми поставили Україні ще одну систему IRIS-T. Зовсім недавно ми також прискорили поставку ракет IRIS-T SLS та IRIS-T SLM. Крім того, ми поставимо тризначну кількість ракет "повітря-повітря" зі своїх власних запасів", - сказав глава Міноборони Німеччини.
Також Пісторіус нагадав, що Німеччина виділить $200 млн на закупівлю додаткових ракет PAC-3 в рамках програми "Jumpstart". Він додав, що необхідні виробничі потужності будуть створені в Німеччині.
Підтримка ФРН
- Нагадаємо, раніше українська та німецька оборонні компанії уклали офіційну угоду про старт спільного серійного виробництва наземних роботизованих комплексів "Терміт".
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